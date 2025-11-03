El Casademont Zaragoza organiza viaje para el doble partido en el Roig Arena

El Casademont Zaragoza jugará dos veces en Valencia en el mismo día. El domingo 14 de diciembre el conjunto de Carlos Cantero saltará al Roig Arena a las 11.00 horas en la Liga Femenina Endesa y el de Jesús Ramírez hará lo propio a partir de las 18.00 horas en la Liga Endesa. Aprovechando tal circunstancia y dado que se trata de un desplazamiento cómodo que suelen realizar decenas de aficionados cada año, el club aragonés ha lanzado una oferta este lunes.

El Casademont Zaragoza organiza viaje para ese día con un autobús que saldrá del Príncipe Felipe a las 7.00 horas y regresará a la capital aragonesa en torno a las 20.30 horas aproximadamente, en función de cuándo termine el encuentro del conjunto masculino, desde el Roig Arena, el nuevo pabellón que ha inaugurado el Valencia Basket esta temporada.

"El 14 de diciembre no es un domingo cualquiera. Es el día de vivir el baloncesto al máximo, de sentir el orgullo Casademont Zaragoza lejos de casa, y de llenar el Roig Arena con nuestra pasión en busca de dos victorias", señala el club aragonés en su web. El precio del viaje es de 80 euros y se incluyen tanto el autobús como las entradas de ambos partidos.

Este mismo lunes comienza la venta preferente para los abonados de la entidad a partir de las 17.00 horas. "Los abonados podrán acceder a la venta anticipada este lunes 3 de noviembre a las 17.00, en el área de usuario de nuestra tienda online accediendo con sus claves. La venta al público general se abrirá el miércoles 5 de noviembre a las 12.00", señala la nota de la entidad.