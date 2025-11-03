Jesús Ramírez: "Tenemos que entender lo importante que es este partido y no acordarnos de él dentro de un mes"

Casi sin tiempo para digerir la derrota frente al Real Madrid, el Casademont Zaragoza piensa ya en su siguiente reto, que no es otro que el tercer partido consecutivo fuera de casa en la FIBA Europe Cup para visitar al Falco Szombathely en Hungría. Marco Spissu ya ha podido entrenarse con el resto del grupo, por lo que el descarte más probable parece de nuevo DJ Stephens, que continúa con su recuperación. "Aquí soy más pesimista, creo que va a ser descarte", ha señalado el técnico en la previa.

Sobre el partido, Ramírez admite que su derrota en Dinamarca ha abierto el grupo y eso hace que ahora este encuentro sea aún más importante si cabe. "Hemos abierto el grupo nosotros la semana pasada con el mal partido que tuvimos. Ahora hay opciones para todo el mundo y nuestro objetivo sigue siendo llegar lejos en esta competición, con lo cual este partido es muy importante para depender de nosotros", indica el técnico.

En este caso ambos equipos se conocen de haberse enfrentado hace menos de un mes. El Casademont se impuso por 97-82 en el Príncipe Felipe. "Es una preparación diferente porque hace muy poco que hemos jugado contra ellos. Hicimos alguna cosa bien, algunas otras cosas a mejorar, con lo cual tenemos que ir allí a ganar el partido, a entender lo importante que es y luego en un mes no acordarnos de este partido otra vez porque no hicimos las cosas bien hechas. Es un partido muy importante y así lo así lo planteamos", asegura el preparador de Granollers.

Ramírez sabe lo que se va a encontrar el Casademont en Hungría porque ha sido entrendor principal en la competición magiar. "Muy difícil, muy difícil, lo van a plantear bien, el partido de aquí ya nos pusieron en un par de periodos del partido en problemas, un equipo que va a jugar a nuestro fallo, va a jugar táctico, otra vez llevan mucho tiempo jugando juntos, saben competir, juegan bien a baloncesto, se comparten el balón, tienen todo muy claro. Y cuando eso lo pones en un partido importante con la motivación y con la con la tensión que eso les va a crear, va a ser un partido muy difícil, con lo cual o nosotros mostramos nuestra mejor versión y otra vez la extendemos en los cuatro cuartos o va a ser un partido muy complicado", ha valorado.

El técnico catalán ha hablado también del proceso de construcción del equipo cuando se cumple el primer mes de competición. "Yo siempre quiero más. Quiero más, no te puedo decir que estoy satisfecho porque te engañaría, quiero más, pero también valoro muchas cosas de las que estamos haciendo y en las cuales estamos creciendo, pero eso tiene que seguir. Tenemos que meter más jugadores en buena dinámica, tenemos que ser más bloque, tenemos que ser más rato en el campo como cuando somos el equipo reconocible que queremos ser, con lo cual mi grado de satisfacción, bueno, es más de tensión para seguir mejorando. Tenemos que ser mejores, o sea, quiero más".

Por último, Jesús Ramírez ha valorado el extraordinario momento de forma de Santi Yusta y su rol en el equipo. "El rol ya era ese, ya era un rol de un jugador muy importante, de capitán, quizá mover su posición un poco al dos o combinarlo, combinar al dos y al tres en función de momentos, de rivales, de situaciones que nos encontramos. Sorprenderme no, me alegra por él que está jugando bien. Espero que siga así y también espero que su buen momento él sea capaz desde la capitanía, desde el liderazgo, de empujar a más jugadores. Estoy encantado con él, está trabajando muy bien. Esperemos que jugadores así impregnen un poco más a más jugadores y poco a poco pues no sea solo él el que dé esos destellos como ayer, que fue de un partidazo, y que el equipo esté más cerca de ese nivel".