¿Cuántos MVP ha tenido el Casademont Zaragoza?

Santi Yusta ha sido el último en sumarse a la lista. Sus 30 puntos y 31 créditos de valoración contra el Real Madrid no solo fueron la mejor actuación de su carrera en casi 300 partidos en la Liga Endesa sino también su primer reconocimiento como jugador de la jornada, demostrando su excelente momento de forma. De hecho, Yusta es también el mejor anotador de la Liga con 19,6 puntos por partido y es segundo en valoración con 23,2 de promedio, solo por detrás de Shermadini (26,4).

Es también el primer premio de jugador de la jornada para un miembro del Casademont Zaragoza en esta temporada que solo ha consumido sus primeras cinco fechas pero, ¿cuántos jugadores del club aragonés han logrado este galardón en las 16 temporadas en la élite?

Yusta es el jugador número 20 que consigue ser el más destacado de una jornada, algo que ha sucedido en 29 ocasiones porque seis de ellos lo han logrado en más de una ocasión. Ahí destaca Gary Neal con sus cuatro MVP en la 2017-18, seguido por los tres de Jilson Bango el curso pasado.

El primero en inscribir su nombre en esa lista fue Paolo Quinteros en la campaña 2008-09. En la jornada 17 el argentino brilló en la victoria del equipo en casa del Cajasol con 23 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 33 de valoración. El talentoso exterior fue también el primer jugador de la historia del club en repetir MVP, en la jornada 16 de la temporada 2010-11 con 27 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para 37 créditos en el triunfo ante el Lagun Aro.

Esa misma campaña lo lograron David Barlow en la jornada 5 con 30 créditos y Rafa Hettsheimeir en la 32 con 32 de valoración. Misma cifra con la que el interior brasileño logró su segundo MVP en la jornada 7 de la campaña 2011-12. Ese curso Bracey Wright firmó un portentoso 40 de valoración en la jornada 13 con 28 puntos y un 5/6 en triples.

Henk Norel fue el siguiente en lograrlo en la jornada 27 de la temporada 2012-13 con 34 créditos de valoración. 33 le sirvieron a Tomás Bellas para inscribir su nombre en esa lista en la campaña 2015-16, rompiendo así una sequía de dos cursos sin que ningún jugador del Casademont lo consiguiera. El fallecido Stevan Jelovac lo logró en la campaña siguiente, la 2016-17 con 36 créditos en la jornada 8.

La temporada 2017-18 es la de Gary Neal. El talentoso jugador estadounidense dejó una buena cantidad de hitos en su paso por Zaragoza, además de contribuir directa y decisivamente a varias de las victorias de ese año. Neal fue el mejor jugador en las jornadas 8, 19, 20 y 32, estableciendo un nuevo tope histórico de valoración con 45 créditos fruto de 31 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Además, fue nombrado jugador del mes en noviembre, febrero y abril.

Ese mismo año hubo otro jugador que se coló en la lista, Nikola Dragovic, con 33 créditos en la jornada 15. En la campaña 2018-19 lo logró Bo McCalebb con 28 de valoración en la jornada 10. En la 13 y en la 25 fue Stan Okoye quien brilló más que nadie con 27 y 32 créditos y una semana después, en la 26, fue Nacho Martín quien se proclamó MVP con 34 de valoración.

DJ Seeley con 30 créditos y Nemanja Radovic con 32 fueron los MVP del equipo aragonés en la campaña 2019-20, mientras que Triggvy Hlinason lo consiguió en la jornada 20 de la 2020-21 con 33 de valoración. Justinian Jessup con 31 y Christian Mekowulu con 36 lo fueron en la campaña 2022-23.

Trae Bell Haynes fue el único en lograrlo en su primera campaña en Zaragoza, la 2023-24, con 32 créditos en la jornada 7. El curso pasado fue Jilson Bango quien se encaminaba hacia la historia, pero solo estuvo medio curso en Zaragoza. El angoleño fue el MVP en las jornadas 6, 10 y 13 con 35, 34 y 34 de valoración respectivamente. Bell-Haynes volvió a firmar la mejor actuación de la jornada en la número 32 con 40 créditos de valoración.

Así hasta llegar a Santi Yusta con su exhibición en esta jornada 5 de la temporada 2025-26. El madrileño es el jugador número 20 de la historia del Casademont Zaragoza en lograr el MVP y es el galardón número 29 en la historia del club en la ACB. El alero es el tercer jugador nacional de esa lista tras Tomás Bellas y Nacho Martín, seis años después de que lo consiguiera el interior vallisoletano.