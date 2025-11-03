Santi Yusta es el mejor de la ACB

Ahora mismo es el nombre propio en el Casademont Zaragoza. El protagonista de principio a fin contra el Real Madrid. Al principio porque fue el último en ser presentado para que el Príncipe Felipe pudiera tributarle una merecida y prolongada ovación por convertirse en el jugador con más minutos en la ACB de la historia del club. En medio porque su tercer cuarto fue apoteósico con 15 de los 23 puntos de su equipo en menos de 9 minutos. Y al final porque fue el mejor del equipo con 30 puntos en 32 minutos y 31 créditos de valoración. Jugador de la jornada por primera vez en su carrera.

Ambas cifras son los topes de Santi Yusta en la Liga Endesa, donde acumula cerca de 300 partidos en once temporadas completas, trece desde que debutó con el Real Madrid. Es también, por tercera campaña seguida, el mejor anotador nacional de la ACB, algo nada desdeñable en una competición en la que el talento español no se refleja tanto como apuntan las categorías inferiores de la selección pese a los intentos de protección con los famosos cupos.

Para comprender la dificultad de la empresa, el último jugador nacional que anotó 30 puntos o más fue Rubén Domínguez en aquella noche apoteósica con el Bilbao Basket hace ya casi un año. El último jugador español que terminó como máximo anotador de la ACB fue Rudy Fernández allá por 2008. Rudy fue uno de los que felicitó en redes sociales a Yusta por su enorme partido del domingo.

Y aún hay más. Porque Santi Yusta no es solo el mejor anotador español, sino que ahora mismo lo es también de toda la ACB. Con 19,6 puntos de promedio ha superado a todos. Hunt (Joventut) acumula 19 y Shermadini, pese a los 20 puntos de ayer, se queda en tercera posición con 18,8.Trae Bell-Haynes asoma quinto con 17 puntos por partido.

En las 16 temporadas que lleva compitiendo el Casademont en la máxima categoría solo ha contado con un máximo anotador de la Liga al final de la temporada: Gary Neal con una media de 20,6 en la temporada 2016-17.

Yusta está siendo de lo más constante del equipo aragonés, un anotador fiable por fuera, un jugador que está haciendo el dos cuando siempre ha sido un tres y que, ahora mismo, podría jugar en cualquier posición.

Pero lo mejor del caso es que el partidazo frente al Madrid no fue una excepción sino la lógica continuidad en la explosión de un jugador que ha alcanzado su punto de madurez y rendimiento. Que está mejor que nunca, vamos. Los datos lo corroboran. En el Real Madrid su mejor temporada fue la última con una media de 6,1 puntos, pero solo pudo disputar 20 partidos.

En Tenerife jugó 19 y 21 respectivamente en las dos temporadas que estuvo en la isla. 9,3 puntos promedió en la 19-20, 4,8 en la 20-21, marcada por una lesión. En Zaragoza ha ido a más cada año, excepto el pasado. Su primer curso fueron 8,2 puntos, el segundo 11,2, el tercero 12,4. El cuarto, con una segunda vuelta en caída libre de todo el equipo, fueron 10,6. En este casi lo multiplica por dos: 19,6 hasta la fecha.

La progresión de Yusta ha sido sostenida desde que llegó al Casademont Zaragoza en 2021. Su fichaje ha sido uno de los mayores aciertos del club en la última década. Arriesgado en su momento, porque el madrileño había visto cómo una lesión de rodilla frenaba bruscamente su buen momento en Tenerife y era una incógnita cómo y cuándo iba a regresar a las pistas, pero indudablemente rentable con el paso de los años.

Yusta, compañero de generación de Luka Doncic en el Real Madrid, se convirtió en el primer fichaje del verano de 2021, firmando por dos temporadas con el Casademont Zaragoza. En su segunda campaña ya se convirtió en el mejor anotador nacional de la ACB. Ese verano, el de 2023, amplió su vinculación con el club por tres temporadas más, hasta 2026.

Su progresión fue directamente proporcional al interés de otros clubs en hacerse con sus servicios, pero en mayo de 2024 el Casademont Zaragoza dio un golpe de efecto al anunciar su renovación hasta 2027, asegurándose así la continuidad de una de las piezas más codiciadas del mercado nacional. Una renovación que aumentó muy notablemente su cláusula de rescisión.

Con este nivel de juego y estos números, Santi Yusta volverá a ser una de las piezas más cotizadas del mercado, porque es imposible encontrar un cupo de este nivel en estos momentos. Sin embargo, el compromiso del madrileño con el Casademont Zaragoza está fuera de toda duda. Yusta siempre ha defendido que Zaragoza es ya su segunda casa porque aquí se ha sentido muy bien acogido desde que llegó, está encantado de ser ya parte de la historia del club y quiere seguir siendo un jugador importante.