Aday Mara se estrena a lo grande con Michigan

Parece que a Aday Mara le ha sentado bien el cambio de universidad. De no contar con la confianza de Mike Cronin, el técnico que nunca creyó en el él en UCLA, a ser un jugador importante en Michigan con Dusty May. Ya lo fue en el único partido que pudo disputar en la pretemporada y lo ha confirmado esta madrugada en la primera jornada de la temporada oficial de la NCAA, donde el aragonés disputa su tercera temporada.

Los Wolverines de Michigan se estrenaron con una contundente victoria por 121-78 ante los Oakland Golden Grizzlies en una noche de récords. Por primera vez en la historia del equipo, siete jugadores de los Wolverines anotaron en dobles dígitos. Entre ellos el zaragozano Aday Mara, que firmó el tercero en su carrera estadounidense. Además, fue la sexta vez en la historia que Michigan anotó más de 120 puntos en un partido, y la primera desde la victoria por 128-92 sobre Iowa el 10 de marzo de 1990. Los Wolverines también igualaron el récord de triples anotados en un partido con 19.

Mara partió como titular en el Crisler Center y tuvo 20 minutos de juego en los que le dio tiempo a anotar 12 puntos con un 6/9 de acierto en tiros de campo y capturar otros tantos rebotes a los que sumó 2 asistencias y 5 tapones. Una buena carta de presentación para el pívot aragonés, que busca esta campaña el impulso a su carrera que no encontró en Los Ángeles.

El jugador se marchó del Casademont Zaragoza de manera abrupta en el verano de 2023, rompiendo unilateralmente el contrato que le unía a la entidad aragonesa. Un conflicto que fue judicializado por el club aragonés y que todavía no está resuelto, pendiente del señalamiento de una fecha para el juicio. El Casademont reclama al jugador el pago de la cláusula de rescisión.

Mientras, Mara continúa su carrera al otro lado del Atlántico. Tras este prometedor estreno, Michigan viajará 69 kilómetros al este, al Little Caesars Arena de Detroit, para otro partido fuera de conferencia el martes 11 de noviembre contra Wake Forest, en el segundo encuentro del Wolverine-Deacon Challenge.