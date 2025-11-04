Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

La 'Marea Roja' del Casademont Zaragoza invadirá Valencia: dos buses llenos y se ha habilitado un tercero

La afición está respondiendo al llamamiento del club, se han llenado ya dos autobuses y quedan pocas entradas para el doble duelo del 14 de diciembre

La afición del Casademont, animando durante un duelo en el Felipe

La afición del Casademont, animando durante un duelo en el Felipe / ANGEL DE CASTRO

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

La Marea Roja invadirá Valencia el próximo 14 de diciembre. La iniciativa del Casademont Zaragoza, que ha organizado un viaje para ver los dos partidos que jugarán los aragoneses ese día en el nuevo Roig Arena, ha sido muy bien acogida por una afición que se desplazará en masa para animar a los suyos.

Desde el club informan que se han agotado en menos de 24 horas todas las entradas individuales que había disponibles para el partido de las chicas (11.00 horas) y están cerca de agotarse las del masculino (18.00). Se han llenado dos autobuses y ante la demanda se ha habilitado un tercero.

Noticias relacionadas y más

"El 14 de diciembre no es un domingo cualquiera. Es el día de vivir el baloncesto al máximo, de sentir el orgullo Casademont Zaragoza lejos de casa, y de llenar el Roig Arena con nuestra pasión en busca de dos victorias", señalaba el club aragonés en su web. El precio del viaje es de 80 euros (entradas más autobús) y todo parece indicar que el color rojo se dejará sentir con fuerza ese día en Valencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents