Casademont Zaragoza
La 'Marea Roja' del Casademont Zaragoza invadirá Valencia: dos buses llenos y se ha habilitado un tercero
La afición está respondiendo al llamamiento del club, se han llenado ya dos autobuses y quedan pocas entradas para el doble duelo del 14 de diciembre
La Marea Roja invadirá Valencia el próximo 14 de diciembre. La iniciativa del Casademont Zaragoza, que ha organizado un viaje para ver los dos partidos que jugarán los aragoneses ese día en el nuevo Roig Arena, ha sido muy bien acogida por una afición que se desplazará en masa para animar a los suyos.
Desde el club informan que se han agotado en menos de 24 horas todas las entradas individuales que había disponibles para el partido de las chicas (11.00 horas) y están cerca de agotarse las del masculino (18.00). Se han llenado dos autobuses y ante la demanda se ha habilitado un tercero.
"El 14 de diciembre no es un domingo cualquiera. Es el día de vivir el baloncesto al máximo, de sentir el orgullo Casademont Zaragoza lejos de casa, y de llenar el Roig Arena con nuestra pasión en busca de dos victorias", señalaba el club aragonés en su web. El precio del viaje es de 80 euros (entradas más autobús) y todo parece indicar que el color rojo se dejará sentir con fuerza ese día en Valencia.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz