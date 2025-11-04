La 'Marea Roja' del Casademont Zaragoza invadirá Valencia: dos buses llenos y se ha habilitado un tercero

La Marea Roja invadirá Valencia el próximo 14 de diciembre. La iniciativa del Casademont Zaragoza, que ha organizado un viaje para ver los dos partidos que jugarán los aragoneses ese día en el nuevo Roig Arena, ha sido muy bien acogida por una afición que se desplazará en masa para animar a los suyos.

Desde el club informan que se han agotado en menos de 24 horas todas las entradas individuales que había disponibles para el partido de las chicas (11.00 horas) y están cerca de agotarse las del masculino (18.00). Se han llenado dos autobuses y ante la demanda se ha habilitado un tercero.

"El 14 de diciembre no es un domingo cualquiera. Es el día de vivir el baloncesto al máximo, de sentir el orgullo Casademont Zaragoza lejos de casa, y de llenar el Roig Arena con nuestra pasión en busca de dos victorias", señalaba el club aragonés en su web. El precio del viaje es de 80 euros (entradas más autobús) y todo parece indicar que el color rojo se dejará sentir con fuerza ese día en Valencia.