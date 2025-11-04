Mariona Ortiz y Carla Leite desparecen el día menos indicado. Las notas del Casademont Zaragoza

Fingall | 7 |

Comprometida. Si hubo opciones de triunfo fue por la garra de la americana.

Mariona | 2 |

Desconocida. Por una vez, ni rastro de la catalana cuando su equipo estaba perdido

Leite | 2 |

Desaparecida. -17 con ella en pista. La francesa falló sus ocho tiros de campo en un día que tenía que aparecer.

Flores | 7 |

Guerrera. Junto a Mawuli, la que más rasmia mostró. Está en un buen momento.

Pueyo | 5 |

Desinflada. Buena primera la parte la suya, pero tampoco dio un paso adelante cuando hacía falta.

Oma | - |

Inédita. Otro partido decisivo y otro día en el que la catalana no tiene minutos

Vorackova | 2 |

Fantasma. Cuesta creer que sea la misma que fue campeona de la Euroliga hace pocos meses.

Bankolé | 6 |

Volcán. La francesa cumplió de nuevo. Su potencia física marca diferencias siempre.

Mawuli | 4 |

Superada. Ante estos rivales, la japonesa no puede jugad de ‘4’ porque se la comen.

Hempe | 3 |

Errática. Mala selección de tiro y muchos fallos de la pívot americana.

Gueye | 6 |

Productiva. Anotó 10 puntos y cogió 6 rebotes, pero le costó imponerse en defensa.

Hermosa | - |

Testimonial. Menos de dos minutos para la española. Nada pudo hacer en ellos.