Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz y Carla Leite desparecen el día menos indicado. Las notas del Casademont Zaragoza
Nadia Fingall y Laia Flores ponen la rasmia que le faltó al equipo
Fingall | 7 |
Comprometida. Si hubo opciones de triunfo fue por la garra de la americana.
Mariona | 2 |
Desconocida. Por una vez, ni rastro de la catalana cuando su equipo estaba perdido
Leite | 2 |
Desaparecida. -17 con ella en pista. La francesa falló sus ocho tiros de campo en un día que tenía que aparecer.
Flores | 7 |
Guerrera. Junto a Mawuli, la que más rasmia mostró. Está en un buen momento.
Pueyo | 5 |
Desinflada. Buena primera la parte la suya, pero tampoco dio un paso adelante cuando hacía falta.
Oma | - |
Inédita. Otro partido decisivo y otro día en el que la catalana no tiene minutos
Vorackova | 2 |
Fantasma. Cuesta creer que sea la misma que fue campeona de la Euroliga hace pocos meses.
Bankolé | 6 |
Volcán. La francesa cumplió de nuevo. Su potencia física marca diferencias siempre.
Mawuli | 4 |
Superada. Ante estos rivales, la japonesa no puede jugad de ‘4’ porque se la comen.
Hempe | 3 |
Errática. Mala selección de tiro y muchos fallos de la pívot americana.
Gueye | 6 |
Productiva. Anotó 10 puntos y cogió 6 rebotes, pero le costó imponerse en defensa.
Hermosa | - |
Testimonial. Menos de dos minutos para la española. Nada pudo hacer en ellos.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa