Mariona Ortiz y Helena Pueyo, de nuevo con la selección española

Como ya es habitual, Mariona Ortiz y Helena Pueyo han sido convocadas con la selección española. Las dos jugadoras del Casademont Zaragoza han entrado en la lista de 16 de Miguel Méndez. La que no está es Nerea Hermosa, a la que este llamamiento le llega pronto tras haber vuelto a jugar hace tan solo unas semanas tras su lesión de rodilla. La convocatoria la completan Ayuso, Araujo, Buenavida, Cazorla, Conde, Etxarri, Fam, Florez, Ginzo, Gustafson, Iyana, Quevedo, Soriano y Vilaró.

La selección española femenina de baloncesto se medirá a las de Francia e Italia en La Línea de la Concepción (Cádiz) a finales de la semana que viene en un torneo amistoso de preparación para el próximo Premundial. Ese triangular internacional servirá a España como ensayo para el Premundial del próximo marzo, que se disputará en Puerto Rico y en el que luchará por una plaza en el Mundial de Alemania 2026.

El partido inaugural, de los tres que se jugarán en el Pabellón Municipal linense, será el viernes 14 de noviembre frente a Italia, a las 18.45 horas. Un día después, se medirán las italianas contra Francia, a las 9.30 horas; y el encuentro definitivo del torneo será el domingo, entre España y las francesas, desde las 17.00 horas.

La selección francesa es la actual subcampeona olímpica e Italia obtuvo la medalla de bronce en el último Campeonato de Europa, mientras que España acumula catorce medallas internacionales que la sitúan como una referencia del baloncesto mundial femenino. La selección española y la francesa permanecerán durante una semana en La Línea para completar su puesta a punto para el torneo y los próximos compromisos internacionales.