La previa del Venezia-Casademont Zaragoza: una guerra en un paraíso

Tan bonita es Venecia como dura se presenta la batalla que le espera al Casademont Zaragoza en la turística ciudad italiana. Un encuentro de los que hay que ganar por lo civil o por lo criminal porque de su resultado depende en buena medida su futuro europeo. La igualdad es tanta en el grupo de las de Cantero que, quedando dos partidos, están prácticamente igual de cerca de pasar a la siguiente fase como de quedar eliminadas. Un triunfo hoy (19.30) dejaría sellada su clasificación y un tropiezo haría que se lo jugaran todo ante el peligroso Mersin en el Príncipe Felipe.

No es una situación nueva para las aragonesas visitar al Reyer Venezia jugándose casi el ser o no ser en la Euroliga. El pasado curso fue allí donde las zaragozanas certificaron su presencia en el play in de la competición. Fue un partido feo y estrambótico, pero dio igual. Una situación que ahora se repite. Aunque esta vez se juegan dos partidos en uno. Porque la victoria en Italia sería ya por sí sola un paso de gigante, pero si el equipo consiguiera ganar por 5 o más puntos, y así recuperar el basketaverage a las transalpinas, tendría en la mano ser primero de grupo.

Suena bonito, pero seguro que fácil no va a ser. Principalmente porque Venezia es mejor que el año pasado. Ya lo sufrieron las de Cantero hace pocas semanas en el Felipe en la que fue su primera derrota en la Euroliga. Las italianas han construido un bloque sólido y con carácter en el que jugadoras de la calidad de Holmes (recital el suyo en Zaragoza), la conocida Mavunga o Charles son capaces de castigar sin piedad cualquier error.

Será un día para no perder la concentración en ninguno de los 40 minutos de pelea y así evitar los despistes y las desconexiones que están lastrando a las aragonesas en demasiadas ocasiones. Con esa misión entre ceja y ceja, Carlos Cantero contará para la causa con sus 12 jugadoras. Un día para que el Casademont sea más equipo que nunca, pero también para que brillen sus individualidades. Así lo hizo Carla Leite cuando la cosa pintaba fatal en Turquía ante el Mersin y si así volviera a pasar, las posibilidades de las zaragozanas de dar un golpe encima de la mesa en Italia se multiplicarían. Para partidos así se fichó a la francesa y duelos así son los que se ha merecido el Casademont jugar tras su crecimiento exponencial. Se tiene que sufrir, se tiene que disfrutar y, con la Final Six de la Euroliga en el horizonte, se tiene que ganar.