En Directo
Casademont Zaragoza
El vital Reyer Venecia-Casademont Zaragoza, en directo: la Euroliga en juego
Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo duelo en Italia
Tan bonita es Venezia como dura se presenta la batalla que le espera al Casademont Zaragoza (19.30) en la turística ciudad italiana. Un encuentro de los que hay que ganar por lo civil o por lo criminal porque de su resultado depende en buena medida su futuro europeo. La igualdad es tanta en el grupo de las de Cantero que, quedando dos partidos, están prácticamente igual de cerca de pasar a la siguiente fase como de quedar eliminadas. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo duelo:
Triple de Holmes que sentencia el partido (66-55)
8 de ventaja para el Venezia cuando faltan 4 minutos. Complicadísimo
61-55. Lleva muchísimos ataques el Casademont sin producir
Se han parado los dos ataques ahora. 59-55. Necesita el Casademont un extra. A ver quién se lo puede dar
2+1 de Bankoléeeee. Tremenda (57-55)
Laia Flores pone al Casademont a solo 3 en el inicio del último cuarto
Agggs lástima, un triple de Laia Flores sobre la bocina está fuera de tiempo. El partido se va a los últimos 10 minutos con 55-50. Está vivo el Casademont, aunque no va a ser nada fácil
Se ha trabado ahora el partido. Bankolé desde el libre mantiene vivo al Casademont (54-50). 1.30 queda de tercer cuarto
Anotaa ahora Hempe y Venezia lo para. Han vuelto (52-46)
Cincooo puntos consecutivos de Fingall meten al Casdademont en el partido. 52-44
