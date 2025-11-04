El vital Reyer Venecia-Casademont Zaragoza, en directo: la Euroliga en juego

Tan bonita es Venezia como dura se presenta la batalla que le espera al Casademont Zaragoza (19.30) en la turística ciudad italiana. Un encuentro de los que hay que ganar por lo civil o por lo criminal porque de su resultado depende en buena medida su futuro europeo. La igualdad es tanta en el grupo de las de Cantero que, quedando dos partidos, están prácticamente igual de cerca de pasar a la siguiente fase como de quedar eliminadas. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo duelo:

Triple de Holmes que sentencia el partido (66-55)

8 de ventaja para el Venezia cuando faltan 4 minutos. Complicadísimo

61-55. Lleva muchísimos ataques el Casademont sin producir

Se han parado los dos ataques ahora. 59-55. Necesita el Casademont un extra. A ver quién se lo puede dar

2+1 de Bankoléeeee. Tremenda (57-55)

Laia Flores pone al Casademont a solo 3 en el inicio del último cuarto

Agggs lástima, un triple de Laia Flores sobre la bocina está fuera de tiempo. El partido se va a los últimos 10 minutos con 55-50. Está vivo el Casademont, aunque no va a ser nada fácil

Se ha trabado ahora el partido. Bankolé desde el libre mantiene vivo al Casademont (54-50). 1.30 queda de tercer cuarto

Anotaa ahora Hempe y Venezia lo para. Han vuelto (52-46)