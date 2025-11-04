La crónica del Reyer Venecia-Casademont Zaragoza: un colapso de desastrosas consecuencias (68-61)

Volvió a caer el Casademont ante el Reyer Venezia. Esta vez en Italia y esta vez duele incluso más. Porque la derrota del equipo aragonés pone en entredicho su presencia en la segunda fase de la Euroliga y, lo que es peor, complica sobremanera el sueño de la Final Six de Zaragoza. Un bochornoso último cuarto dejó sin opciones a las de Cantero, que se habían conseguido enganchar al partido a pesar de no haber tenido buenas sensaciones casi en ningún momento.

El tropiezo obliga al Casademont a ganar o a perder por menos de 6 al Mersin la última jornada en el Príncipe Felipe para seguir en la máxima competición continental. Aun así, entraría en la siguiente ronda de la competición sin margen de error ante equipos superiores a los que se ha encontrado hasta ahora en Europa. Derrota de las que hacen pupa.

Pueyo y Fingall pusieron un interesante 0-4 se salida, pero las locales le endosaron en un visto y no visto un parcial de 10-0 para tomar la delantera. Llegó a ser inquietante la ventaja de las italianas (+7) gracias a un par de triples de Dojkic y una inspirada, como ya ocurrió en el Felipe, Joyner Holmes. Salió entonces Helena Pueyo al rescate y las de Cantero llegaron a igualar el marcador. Finalmente, las transalpinas se fueron con ventaja tras los primeros 10 minutos (22-19), pero daba la sensación de que el Casademont había aguantado bien el tipo en un cuarto de mucho acierto y canastas muy difíciles del Venezia.

Salió bien también el equipo aragonés y llegó a ponerse por delante con, de nuevo, buenos minutos de Laia Flores. Habían perdido fluidez las italianas, pero la batalla por el rebote era suya y eso les concedía demasiadas segundas oportunidades. Gueye fue el faro de las zaragozanas en ataque durante ese tramo (33-33). Cuando parecía que el encuentro se iba a ir al descanso totalmente parejo, dos malos minutos de las de Cantero provocaron que, como ya le pasó en Turquía, el Casademont tuviera que remar en la segunda parte para llevarse la victoria (41-35).

Ante el Mersin le salió bien la jugada y la distancia para nada era insalvable, pero no le permitía sumar muchos errores más. La salida de vestuarios se antojaba clave y…no pudo salir peor el conjunto aragonés. Dormidas, despistadas y sin la intensidad necesaria. El Venezia no necesitó hacer maravillas para aprovechar el momento y un nuevo triple de Holmes ponía un 52-39.

Desastre

Cuando la situación era ya límite, apareció Nadia Fingall. Cinco puntos consecutivos de la americana y una asistencia para Hempe apretaban mucho las cosas en Italia. Se trabó entonces muchísimo el partido con muchas faltas, muchos tiros libres y con Bankolé, desde el libre, manteniendo cerquita a las suyas. Un afortunado triple de Laia Flores sobre la bocina no subió al marcador por estar fuera de tiempo y el partido entró en su cuarto decisivo con 55-50. No iba a ser fácil, pero el Casademont había llegado vivo a los últimos diez minutos. Eso ya era mucho.

Una canasta de Laia Flores y un 2+1 de una tremenda Bankolé llegaron a poner a las zaragozanas a solo tres, pero entonces, llegó el caos. La nada. El desastre. El colapso. Prácticamente siete minutos sin anotar condenaron al Casademont en Italia. Otro triple de Holmes condenó a las de Cantero (66-55), que reaccionaron cuando ya era tarde y sufrieron en Italia una de las derrotas más duras del curso y, sin duda, la que más consecuencias negativas le puede traer.

68-61. Final del partido. Derrota que complica demasiado la vida al Casademont en la Euroliga.

Triple de Laia Flores. Se ponea 5 el Casademont, pero es tarde. Quedan 31 segundos

Triple de Holmes que sentencia el partido (66-55)

8 de ventaja para el Venezia cuando faltan 4 minutos. Complicadísimo

61-55. Lleva muchísimos ataques el Casademont sin producir

Se han parado los dos ataques ahora. 59-55. Necesita el Casademont un extra. A ver quién se lo puede dar

2+1 de Bankoléeeee. Tremenda (57-55)

Laia Flores pone al Casademont a solo 3 en el inicio del último cuarto

Agggs lástima, un triple de Laia Flores sobre la bocina está fuera de tiempo. El partido se va a los últimos 10 minutos con 55-50. Está vivo el Casademont, aunque no va a ser nada fácil