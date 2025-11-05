Dubljevic, Stevenson y Spissu resurgen en Hungría, Soriano sigue desparecido. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Dubljevic

Resurgido | 8 | Regresó su mejor versión anotando y también en el rebote.

Spissu | 7 |

Inspirado. Apareció en el último cuarto con tres triples espectaculares.

Yusta | 7 |

Constante. Un partido más en su buena línea, incisivo y con mucha confianza.

Miguel González | 6 |

Condicionado. Las faltas le marcaron los minutos en la pista, donde tuvo un papel defensivo.

Robinson | 7 |

Efectivo. No brilló como otras veces pero terminó con 12 puntos y 7 rebotes.

Bell-Haynes | 7 |

Incisivo. Veloz, directo, con acierto de tres, buen partido el suyo.

Rodríguez | 5 |

Revolucionado. Su primera salida fue un soplo de aire fresco, luego fue a menos.

Stevenson | 7 |

Tirador. Dejó muestras de su buena mano con triples de mérito y también de su capacidad defensiva.

Fernández | 5 |

Escaso. No tuvo muchos minutos pero anotó un triple y cargó bien el rebote.

Soriano | 3 |

Desaparecido. Otro partido preocupante del dominicano, lejos de su mejor versión.

Langarita | - |

Recurso. Salió 6 segundos en el tercer cuarto y los últimos dos minutos.

Traoré | - |

Sin tiempo. Tuvo los últimos 38 segundos de juego, sin tiempo para nada.