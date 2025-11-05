CASADEMONT ZARAGOZA
Dubljevic, Stevenson y Spissu resurgen en Hungría, Soriano sigue desparecido. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Dubljevic
Resurgido | 8 | Regresó su mejor versión anotando y también en el rebote.
Spissu | 7 |
Inspirado. Apareció en el último cuarto con tres triples espectaculares.
Yusta | 7 |
Constante. Un partido más en su buena línea, incisivo y con mucha confianza.
Miguel González | 6 |
Condicionado. Las faltas le marcaron los minutos en la pista, donde tuvo un papel defensivo.
Robinson | 7 |
Efectivo. No brilló como otras veces pero terminó con 12 puntos y 7 rebotes.
Bell-Haynes | 7 |
Incisivo. Veloz, directo, con acierto de tres, buen partido el suyo.
Rodríguez | 5 |
Revolucionado. Su primera salida fue un soplo de aire fresco, luego fue a menos.
Stevenson | 7 |
Tirador. Dejó muestras de su buena mano con triples de mérito y también de su capacidad defensiva.
Fernández | 5 |
Escaso. No tuvo muchos minutos pero anotó un triple y cargó bien el rebote.
Soriano | 3 |
Desaparecido. Otro partido preocupante del dominicano, lejos de su mejor versión.
Langarita | - |
Recurso. Salió 6 segundos en el tercer cuarto y los últimos dos minutos.
Traoré | - |
Sin tiempo. Tuvo los últimos 38 segundos de juego, sin tiempo para nada.
