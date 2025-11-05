Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Falco Szombathely-Casademont Zaragoza, en directo: La FIBA Europe Cup hoy, en vivo

Partido de la jornada 4

Yusta avanza a canasta ante la defensa de Novakovic.

Raquel Machín

Zaragoza

Duelo clave para el Casademont Zaragoza en Europa. El conjunto aragonés comienza en Hungría (18.00 horas) la segunda vuelta del grupo H ante el rival con el que empata en lo alto de la clasificación, el Falco Szombathely, con dos victorias y una derrota. El triunfo, por tanto, asoma no como definitivo pero sí como fundamental para aclarar algo más un grupo que se igualó tras la derrota del Casademont en Dinamarca la semana pasada.

