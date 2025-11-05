En Directo
18.00 HORAS
El Falco Szombathely-Casademont Zaragoza, en directo: La FIBA Europe Cup hoy, en vivo
Partido de la jornada 4
Duelo clave para el Casademont Zaragoza en Europa. El conjunto aragonés comienza en Hungría (18.00 horas) la segunda vuelta del grupo H ante el rival con el que empata en lo alto de la clasificación, el Falco Szombathely, con dos victorias y una derrota. El triunfo, por tanto, asoma no como definitivo pero sí como fundamental para aclarar algo más un grupo que se igualó tras la derrota del Casademont en Dinamarca la semana pasada.
Buena canasta de Stevenson, 20-23
¡Triiiiiiple de Bell-Haynes! 19-21
Triple de Perl tras rebote ofensivo, 19-18
¡Triple de Bell-Haynes! 16-18
La pierde Soriano, no hace falta el Casademont y la acaba cometiendo tarde Stevenson tras la canasta de Perl, que tendrá adicional. Jugada de tres, 16-15
Ahora sí anota el Falco, 13-15
No anota el Falco tras una magnífica jugada y lo aprovecha Joaquín a la contra, 11-15
Joaquín asiste para el mate de Robinson, 11-13
Soriano a pista, a ver qué versión vemos de él. Tiros para Robinson, anota los dos, 9-11
Empate de nuevo, 9-9
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal