La crónica del Falco Szombathely-Casademont Zaragoza: más líderes en Europa (74-90)

El Casademont Zaragoza volvió a ponerse serio en Europa para lograr una contundente, merecida e importante victoria en casa del Falco Szombathely (74-90). Un triunfo que le permite ser más líder del grupo con cuatro triunfos y que deja en su mano el pase a la siguiente ronda, que se jugará en casa ante Anorthosis y Bakken Bears en las dos próximas semanas. El equipo de Jesús Ramírez camina esta vez con paso firme en la FIBA Europe Cup.

El partido dejó otras buenas noticias además de la victoria en forma de nombres propios. El de Bojan Dubljevic, que volvió a ser importante produciendo para su equipo primero desde lejos y luego también en la pintura. Un total de 14 puntos a los que sumó 8 rebotes. También el de Erik Stevenson, que dejó muestras de su buena mano con canastas de mérito y calidad. Quizá este torneo le sirva para tomar la confianza que necesita para mostrar eso mismo en la ACB. Y por último, el de Marco Spissu, que emergió en el último cuarto con tres triples impresionantes, ocho puntos seguidos, para decirle al Falco que ni pensara en la remontada. En cambio, el que sigue sin aparecer ni en casa ni fuera, ni en la Liga ni en Europa, es Joel Soriano, lejos de lo que necesita el equipo.

El duelo comenzó con un elevado ritmo de juego y más balones exteriores que interiores en ambos conjuntos. Eso propició un inicio muy anotador pero ese flujo se cortó cuando esa velocidad se convirtió en desorden. Se llegó muy pronto al 7-7 y luego costó ver puntos hasta una pequeña lluvia de triples en la recta final del primer cuarto. El Casademont apenas producía por dentro, solo Robinson asomaba con cuentagotas, mientras que su mala lectura defensiva le llevó a cometer demasiadas faltas de tiro y a no cerrar bien el rebote.

El primer parcial terminó con 24-25 y el segundo comenzó con una nueva muestra de esa mala lectura defensiva con un Zoltan Perl demasiado suelto. Sin embargo, la aparición de Yusta y los puntos de Dubljevic desde el triple permitieron al Casademont tomar una primera ventaja importante que llegó a ser de ocho puntos (31-39). El Falco parecía no encontrar entonces la manera de anotar, pero el conjunto de Jesús Ramírez no aprovechó la situación para dar un primer golpe encima de la mesa y los locales salvaron esa primera situación comprometida para llegar al descanso con 41-45.

Si a Jesús Ramírez no le gustó la salida de su equipo en la segunda parte contra el Madrid, ayer no tendría queja. El Casademont volvió al partido más enchufado si cabe y salió a aprovechar su oportunidad. Apareció Dubljevic, que no solo produjo por fuera sino también posteando, lo que provocó que el Falco tuviera que repensar su defensa. Apareció también Stevenson para demostrar su buena mano desde la larga distancia y el conjunto aragonés fue distanciándose hasta una máxima de 19 (53-72) que se quedó en 55-72 para afrontar el parcial definitivo.

No se rindió el Falco que, enganchado a la calidad y los puntos de Zoltan Perl, fue capaz de ponerse a diez de desventaja muy rápidamente (64-74). Pero esta vez el Casademont Zaragoza no estaba dispuesto a dar ninguna opción a su rival y fue Marco Spissu el encargado de cerrar el duelo con ocho puntos seguidos, once en total en el último cuarto, con tres triples estratosféricos, que llevó la diferencia a una nueva máxima de 20 puntos (70-90). Los últimos minutos fueron para que aparecieran Langarita y Traoré, pero lo importante ya estaba decidido.

FICHA TÉCNICA FALCO SZOMBATHELY: Tanoh Dez (2), Varadi (13), Novakovic (6), Wojcik (3), Belo (2) -equipo inicial-, Keller (10), Perl (24), Whelan (2), Bognar (6), Herger, Veraszto y Jovanovic (6). CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (13), Santi Yusta (15), Miguel González, Devin Robinson (12), Bojan Dubljevic (14) -equipo inicial-, Trae Bell-Haynes (14), Erik Stevenson (11), Lucas Langarita, Jaime Fernández (3), Joel Soriano (2), Joaquín Rodríguez (6), Youssouf Traoré. PARCIALES: 24-25, 17-20, 14-27 y 19-18. ÁRBITROS: Zapolski (POL), Jankowski (POL) y Hordov (CRO). ELIMINADOS: No hubo. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Schaeffler Arena Savaria de Szombathely ante 2.890 espectadores.

Anota Traoré pero había sonado ya la bocina, final en Hungría: 74-90 ha ganado el Casademont. Partido muy serio del conjunto aragonés, que es más líder en su grupo de la FIBA Europe Cup y se acerca a su objetivo de clasificarse como primero de grupo. Se lo jugará en casa, donde va a disputar los dos últimos partidos de esta fase.

Falta de Traoré, que acaba de salir. Tiros para Keller, falla los dos

Anota fácil el Falco con todo decidido, 74-90

¡Triple de Yusta! Nueva máxima, 70-90 y tiempo muerto a 2 minutos del final

¡Triiiiiiiple de Spissu! ¡Vaya último cuarto del italiano! 70-87

Asiste Robinson a Dubljevic, 70-84

Tiros libres para el Falco, 70-82

Triple de Jovanovic, 67-82

¡Triiiiiiiiiiiple de Spissuuuuuuuu! 64-82