¿Qué opciones tiene el Casademont Zaragoza en la Euroliga?

La derrota frente al Venezia este martes complica y mucho el futuro europeo del Casademont Zaragoza en la Euroliga. No tanto en esta primera fase, donde se juega la clasificación en casa y puede valerle incluso una derrota para acceder al siguiente grupo, como en esa hipotética segunda ronda ya que, debido al sistema de competición, su suerte pasaría por no fallar ante equipos top de Europa. El sueño de la Final Six está realmente complicado.

Empezando por el principio, el conjunto de Carlos Cantero se jugará la clasificación en la última jornada, el miércoles 26 de noviembre frente al Cukurova Mersin en el Príncipe Felipe. Ahí las cuentas son claras. Las aragonesas suman dos victorias y son terceras de grupo y las turcas, colistas con un solo triunfo. La victoria, cualquiera que sea la diferencia, daría el pase al Casademont.

Pero también puede valerle con una derrota con la que conserve el averaje con el Mersin. En Turquía logró un gran triunfo por 72-79, con aquel triple desde su campo y sobre la bocina de Helena Pueyo, por lo que ese es el filo del abismo para el Casademont Zaragoza: 7 puntos. Todo lo que sea perder por menos de esa diferencia le daría también el pase a la siguiente fase.

En caso de una derrota por más de 7 puntos el Casademont Zaragoza terminaría en cuarta posición y, por tanto, se despediría de la presente edición de la Euroliga que, por segundo año consecutivo, se decidirá con una Final Six en el Príncipe Felipe. Pero no sería el adiós a Europa para el club aragonés, que accedería en ese caso a la Eurocup.

En ese supuesto, el conjunto zaragozano se incorporaría a la primera ronda de playoffs del siguiente torneo continental y se emparejaría con uno de los cuatro mejores terceros clasificados de la propia Eurocup. En esta competición todas las eliminatorias hasta la final se disputan en formato de ida y vuelta.

La segunda ronda

El Casademont Zaragoza depende de sí mismo para acceder a la segunda ronda del torneo, pero lo haría en una situación muy precaria. Con el nuevo formato de la Euroliga, acceden los tres primeros equipos de los cuatro que componen cada grupo, pero lo hacen arrastrando los resultados de esta primera fase. Es decir, que las aragonesas accederían con dos o tres victorias en el mejor de los casos, lo que le dejaría sin margen de error.

El club aragonés, inmerso en el grupo D, accedería al F junto a los clasificados de su propio grupo y los del C. Es decir, estarían el Basket Landes, que ya acumula 4 victorias, y el Venezia, que suma 3 a expensas de su enfrentamiento en la última jornada, y por el otro grupo el Fenerbahce, que tiene 5 triunfos, el Valencia, que cuenta con 3, más el Olympiacos o el DVTK, que aún deben enfrentarse entre ellos este miércoles 5 y ahora mismo cuentan con 1 y 0 victorias, respectivamente.

En esa segunda fase, los equipos se enfrentan con los rivales del otro grupo. Es decir, el Casademont tendría que verse las caras con el hasta ahora intratable Fenerbahce, su bestia negra Valencia Basket y Olympiacos o DVTK, quien acceda finalmente como tercer clasificado.

En esa segunda ronda se clasifican cuatro de los seis equipos de cada grupo. Los dos primeros acceden al play-in de semifinales, en el que se decide quién disputará directamente las semifinales o los cuartos de final en la Final Six de Zaragoza, y los terceros y cuartos se miden en un play-in de en el que están en juego las otras dos plazas de cuartos de final para esa fase definitiva en el Príncipe Felipe.

En este caso, los quintos y sextos clasificados se despiden definitivamente de Europa, igual que lo harán posteriormente quienes no superen el play-in de cuartos de final. De esta manera se deciden los seis conjuntos que se jugarán el título en la fase final. Ahí es donde sueña con estar el Casademont Zaragoza, pero la derrota en Venecia le ha alejado de ese objetivo.