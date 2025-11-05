La previa del Falco-Casademont Zaragoza: duelo clave por la clasificación europea

Duelo clave para el Casademont Zaragoza en Europa. El conjunto aragonés comienza en Hungría (18.00 horas) la segunda vuelta del grupo H ante el rival con el que empata en lo alto de la clasificación, el Falco Szombathely, con dos victorias y una derrota. El triunfo, por tanto, asoma no como definitivo pero sí como fundamental para aclarar algo más un grupo que se igualó tras la derrota del Casademont en Dinamarca la semana pasada.

En esta primera fase de grupos se clasifican los diez líderes y los seis mejores segundos para una segunda liguilla de cuatro grupos con otros tantos equipos cada uno. Así que la victoria acercaría un poco más al Casademont Zaragoza a su objetivo, que no es otro que seguir adelante, frente al que ahora mismo es un rival directo para conseguir esa meta.

El Falco cayó en el Zaragoza en la jornada inaugural por 97-82, pero después se ha hecho fuerte en casa superando al Bakken Bears y al Anorthosis Famagusta, por lo que hoy intentará hacerse fuerte en casa para multiplicar sus opciones de clasificación. El triunfo daría al Casademont Zaragoza no solo el liderato provisional a falta de los dos últimos partidos en casa, sino también la ventaja en caso de desempate con el Falco.

El Casademont Zaragoza viajó en el día de ayer con novedades en la expedición, puesto que Marco Spissu pudo sumarse a ella y completar así su primer viaje europeo de la temporada tras haberse perdido los dos primeros por unas molestias. Quien se quedó en tierra esta vez fue DJ Stephens, que no ha podido jugar todavía desde que el miércoles pasado sufriera una dura caída durante el partido en Aarhus. Como es habitual en Europa, fue Youssouf Traoré quien completó la convocatoria.

El Falco llega en buena dinámica al partido. En la Liga húngara es segundo con seis victorias y una única derrota, frente al Sopron, mientras en Europa ha logrado rehacerse de su caída inicial en el Príncipe Felipe. El conjunto de Jesús Ramírez ya conoce sus virtudes. Zoltan Perl es el máximo anotador en la FIBA Europe Cup con 15,7 puntos por jornada, seguido por los 12,7 de Jovanovic. El Casademont es el segundo equipo más anotador de la competición (95,7) y tendrá que recuperar esa versión para volver de Hungría con éxito.