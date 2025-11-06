El Casademont quiere seguir líder en Badalona con el mal trago de la Euroliga aún sin digerir. La previa del Joventut Badalona-Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza afronta esta tarde a las 20.30 horas en el P. Olímpico de Badalona el último desafío antes del parón por las ventanas FIBA. Lo hace visitando al Joventut Badalona en un duelo que medirá la capacidad de sufrimiento de las aragonesas tras una nueva semana de doble competición y menos de 48 horas de descanso tras la cita europea. El objetivo para las de Carlos Cantero es el de sumar la quinta victoria en la Liga Femenina Endesa y marcharse al descanso en lo más alto de la clasificación.

El conjunto rojillo llega en un gran momento de forma en la competición regular. Instalado en la primera posición de la tabla con un balance de cuatro victorias y una sola derrota, el equipo de la capital aragonesa viene de dar un golpe de autoridad el pasado fin de semana, doblegando en el Príncipe Felipe a un Spar Girona (77-72) que llegaba líder.

Sin embargo, la Euroliga no da tregua. El Casademont, con más derrotas que victorias en Europa este curso y habiendo participado en tres competiciones, acumula un notable desgaste físico, un factor que el Joventut, séptimo clasificado con tres victorias, intentará explotar. Las catalanas, por su parte, llegan heridas tras caer con contundencia en la última jornada en la pista del Gernika (80-64), por lo que buscarán redimirse ante su público.

El técnico del Casademont es consciente del desafío que supone la fatiga acumulada y subrayó en la previa del encuentro la dificultad de preparar el partido con el compromiso europeo tan reciente, además de destacar el “poco tiempo para preparar el partido” de esta tarde. En este escenario, la clave para las aragonesas estará en el aspecto mental. “Intentaremos mantener la concentración los 40 minutos”, aseguró Cantero. El técnico remarcó la importancia del choque para marcharse al parón con la buena posición en Liga: “Este es el último esfuerzo antes del break”.

El plan de partido pasa por minimizar los errores que lastraron al equipo en el último compromiso europeo lejos del calor del Príncipe Felipe. Cantero fue claro al respecto: “Corregiremos los detalles que nos fallaron en el anterior partido e intentaremos afrontarlo con la mejor garantía y con la más buena visión para ganar el partido”.