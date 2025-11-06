El Casademont Zaragoza U22 busca el más difícil todavía ante el Real Madrid

Llega esta viernes el turno de uno de los partidos más complicados de la temporada... pero también uno de los más esperados por los canteranos del Casademont Zaragoza U22. El equipo aragonés visita, a partir de las 19.00 horas, al todopoderoso Real Madrid en un duelo en el que los blancos son favoritos, aunque los de Serna han demostrado en las cuatro primeras jornadas que tienen elementos para intentar de dar un susto a los jóvenes madrileños.

De hecho, el encuentro llega con ambos equipos empatados en la tabla con un balance de tres victorias y una derrota. Fue en la última jornada cuando el Real Madrid perdió su condición de invicto. Lo hizo ante su máximo rival, el Barcelona (81-73), por lo que los merengues llegan heridos al choque ante el Casademont y con la necesidad de enderezar su rumbo.

Por su parte, los zaragozanos llegan cargados de confianza al partido ante los madrileños tras exhibirse sin piedad ante el Unicaja (98-68). Los de Serna solo han perdido contra el líder, el Fundación CB Canarias y afrontan el duelo ante el Real Madrid sin ningún tipo de presión, aunque con la esperanza de sacar a relucir su potencial en un día en el que, para dar la campanada, deberán controlar al máximo sus desconexiones.