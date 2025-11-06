Edy Tavares le promete su camiseta a un aficionado del Casademont Zaragoza: "Te buscaré"

El Casademont Zaragoza salió derrotado este pasado fin de semana en el duelo que le enfrentó al Real Madrid en el Príncipe Felipe. Los hombres de Jesús Ramírez no le perdieron la cara a un partido contra uno de los rivales más potentes del panorama nacional e internacional.

El conjunto rojillo quiso evitar la derrota hasta el final, evitando hasta en dos ocasiones que el Madrid de Sergio Scariolo rompiera el partido antes de tiempo. El conjunto local no pudo sumar nada positivo ante la diferencia de calidad que existe entre ambos equipos (83-95).

Dos jugadores, uno de cada equipo, sobresalieron por encima del resto. Los 30 puntos y 31 créditos de valoración de Santi Yusta no solo le sirvieron para sumar una de sus mejores actuaciones de su carrera en 300 partidos sino que también supuso su primer reconocimiento como jugador de la jornada. El madrileño se convirtió en el jugador número 20 de la historia del club que consigue ser el más destacado de una jornada.

El gesto de Edy Tavares

Pero la actuación de Santi Yusta no fue la única destacada del partido. En las filas blancas, hay un jugador que es un muro para cualquier rival. Edy Tavares fue capaz de colocar 8 tapones para que los atacantes del Casademont Zaragoza se chocarán una y otra vez contra la muralla caboverdiana. Aparte de los numerosos "gorros", Tavares completó un gran partido en lo individual con 16 puntos sin fallo, 4 rebotes y una asistencia en 27 minutos que estuvo sobre la pista del Felipe.

El gran gesto de Edy Tavares llegó al finalizar el partido. La cuenta de X, @basketlover, compartió una publicación donde se ve a un joven del Casademont Zaragoza con una pancarta. Con el objetivo de lograr la camiseta del jugador del Real Madrid, el aficionado escribía cinco razones por las que merecía una recompensa como esa. "Soy madridista pero también tengo rasmia. Juego al baloncesto. Llevo el 22 por ti. Soy pívot como tu. Firmaste mi camiseta por todo esto", se aprecia en la pancarta del aficionado.

Aunque el aficionado no se pudo marchar a casa con la camiseta de su ídolo, el jugador caborverdiano vio el mensaje en redes sociales y no tardo en contestar. "Te buscaré", cita Edy Tavares al tweet de basktelover. La publicación ha tenido bastante polémica entre los aficionados del Casademont Zaragoza por redes sociales. Algunos usuarios de X se metieron con el joven aficionado por pedir una camiseta del equipo rival, algo que otros internautas defendieron.