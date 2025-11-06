Casademont Zaragoza
Helena Pueyo y Hempe recuperan su mejor versión en Badalona. Las notas del Casademont Zaragoza
Aminata Gueye acabó expulsada por una bronca con una rival
LA MEJOR
Pueyo | 8 |
Inspirada. La española recuperó su mejor versión y cuajó un gran partido.
Mariona | 7 |
Organizadora. Cogió las riendas del equipo cuando más dudas había.
Leite | 6 |
Acertada. No fue demasiado protagonista hasta el último cuarto cuando engordó sus números desde el libre.
Flores | 7 |
Titular. Cantero le sacó de inicio y la catalana cumplió con creces. Buen encuentro.
Oma | 5 |
Compañera. Piensa siempre en el equipo, pero a veces debe ser más egoista.
Vorackova | 5 |
Fría. No acaba de sentirse agusto. Deja perlas de su calidad a cuenta gotas.
Bankolé | 6 |
Dura. Sin brillar como otros días, la francesa volvió a dar una lección de compromiso.
Mawuli | 6 |
Triplista. Su acierto el triple contrarrestó con algunos despistes en otras facetas.
Fingall | 6 |
Tímida. No estuvo tan activa como acostumbre. Aun así, su partido es de aprobado.
Hempe | 8 |
Recuperada. Una de las mejores noticias del día. La pívot volvió a ser la de principio de temporada.
Gueye | 6 |
Expulsada. Empezó genial, pero se diluyó y no pudo terminar el duelo en la pista por su bronca con Ebo.
Hermosa | 5 |
Avanzando. Sigue dando pasos en su recuperación. 7 minutos para ella.
