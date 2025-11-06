Helena Pueyo y Hempe recuperan su mejor versión en Badalona. Las notas del Casademont Zaragoza

LA MEJOR

Pueyo | 8 |

Inspirada. La española recuperó su mejor versión y cuajó un gran partido.

Mariona | 7 |

Organizadora. Cogió las riendas del equipo cuando más dudas había.

Leite | 6 |

Acertada. No fue demasiado protagonista hasta el último cuarto cuando engordó sus números desde el libre.

Flores | 7 |

Titular. Cantero le sacó de inicio y la catalana cumplió con creces. Buen encuentro.

Oma | 5 |

Compañera. Piensa siempre en el equipo, pero a veces debe ser más egoista.

Vorackova | 5 |

Fría. No acaba de sentirse agusto. Deja perlas de su calidad a cuenta gotas.

Bankolé | 6 |

Dura. Sin brillar como otros días, la francesa volvió a dar una lección de compromiso.

Mawuli | 6 |

Triplista. Su acierto el triple contrarrestó con algunos despistes en otras facetas.

Fingall | 6 |

Tímida. No estuvo tan activa como acostumbre. Aun así, su partido es de aprobado.

Hempe | 8 |

Recuperada. Una de las mejores noticias del día. La pívot volvió a ser la de principio de temporada.

Gueye | 6 |

Expulsada. Empezó genial, pero se diluyó y no pudo terminar el duelo en la pista por su bronca con Ebo.

Hermosa | 5 |

Avanzando. Sigue dando pasos en su recuperación. 7 minutos para ella.