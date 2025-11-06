El Joventut-Casademont Zaragoza, directo: la Liga en vivo

En Directo
Todavía pensando en la dolorosa derrota en Italia, el Casademont Zaragoza afronta su último esfuerzo antes del parón internacional. Las de Cantero visitan al Joventut de Badalona en un encuentro en el que una victoria significaría que las aragonesas se mantengan en el liderato de la Liga Femenina Endesa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo partido:
Vorackova distancia de nuevo al Casademont (36-44). 1.30 para el descanso
Rammete acerca a 4 a las suyas (34-38)
Intenta reaccionar el Joventus (31-38). 3.30 para el descanso
Mariona Para Pueyo. Triiiiple y máxima del partido (26-36). El Casademont, un torbellino en ataque
Tripleee Mawuli (26-33)
2+1 de Howard (26-30). 7 para el descanso
Ahora aparece Pueyoo para distanciar a las suyas (23-30)
De nuevo Mariona y Hempe impulsan al Casademont en el inicio del segundo cuarto (21-24)
Triple de Howard, su tecero, sobre la bocina, que cierra con un apretado 21-20 el primer cuarto
Mariona y Hempe empatan la contienda (18-18)
