El Joventut-Casademont Zaragoza, directo: la Liga en vivo

Todavía pensando en la dolorosa derrota en Italia, el Casademont Zaragoza afronta su último esfuerzo antes del parón internacional. Las de Cantero visitan al Joventut de Badalona en un encuentro en el que una victoria significaría que las aragonesas se mantengan en el liderato de la Liga Femenina Endesa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo partido:

Vorackova distancia de nuevo al Casademont (36-44). 1.30 para el descanso

Rammete acerca a 4 a las suyas (34-38)

Intenta reaccionar el Joventus (31-38). 3.30 para el descanso

Mariona Para Pueyo. Triiiiple y máxima del partido (26-36). El Casademont, un torbellino en ataque

Tripleee Mawuli (26-33)

2+1 de Howard (26-30). 7 para el descanso

Ahora aparece Pueyoo para distanciar a las suyas (23-30)

De nuevo Mariona y Hempe impulsan al Casademont en el inicio del segundo cuarto (21-24)

Triple de Howard, su tecero, sobre la bocina, que cierra con un apretado 21-20 el primer cuarto