Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Casademont Zaragoza

El Joventut-Casademont Zaragoza, directo: la Liga en vivo

Sigue con nosotros el minuto a partido del último partido antes del parón internacional

Helena Pueyo, durante el duelo del pasado curso ante el Joventut

Helena Pueyo, durante el duelo del pasado curso ante el Joventut / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Todavía pensando en la dolorosa derrota en Italia, el Casademont Zaragoza afronta su último esfuerzo antes del parón internacional. Las de Cantero visitan al Joventut de Badalona en un encuentro en el que una victoria significaría que las aragonesas se mantengan en el liderato de la Liga Femenina Endesa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo partido:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents