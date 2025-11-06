La crónica del Joventut-Casademont Zaragoza: ejercicio de escapismo y descanso (85-97)

Se irá el Casademont Zaragoza, tras la dolorosa derrota en Venecia, con un mejor sabor de boca al parón internacional tras su trabajado triunfo en Badalona en un encuentro que las de Cantero rompieron el choque al inicio del tercer cuarto ante un intenso Joventut que no pudo, sin embargo, contrarrestar la calidad de las aragonesas en un duelo que podía ser trampa por el desgaste europeo, pero que acabó siendo más plácido de lo esperado (85-97). Al final, exhibición ofensiva a base de talento y coliderato de la Liga Femenina Endesa.

Comenzó el encuentro con Lauren Ebo haciendo daño en la pintura a las de Cantero. Los primeros seis puntos locales fueron suyos, pero pareció sentirse ofendida Aminata Gueye por el protagonismo de la interior y decidió que el duelo de pívots iba a ser suyo. La francesa se adueñó del choque por unos minutos y, con ochos puntos consecutivos (dos espectaculares triples incluidos), puso por delante a las de Cantero.

Cambió entonces el acierto de lado y tres triples consecutivos del Joventut supusieron un parcial de 9-0 que voltearon el marcador (18-14). Mariona y Hempe volvían a poner las cosas en su sitio, pero un nuevo triple de Howard, este sobre la bocina, hizo que las catalanas se fueran con una mínima ventaja tras los diez primeros minutos.

El Casademont, a sabiendas de que el partido se le podía hacer largo tras el esfuerzo hace dos días en Italia, salió como un torbellino en el segundo cuarto y con un baloncesto alegre y dinámico cuajó unos grandes minutos de baloncesto. Con Mariona al mando de las operaciones, Hempe, Mawuli y Helena Pueyo fueron las ejecutoras y en un visto y no visto las aragonesas se dispararon en el luminoso (26-36). Sin embargo, no pudo aprovechar el Casademont su momento de inspiración y bajó prestaciones en los minutos antes del descanso. Aun así, las zaragozanas se fueron al paso por vestuarios con una ligera ventaja (40-46).

Sentencia

El inicio del tercer cuarto era una nueva oportunidad para romper el partido. Y esta vez el Casademont sí que lo consiguió. Apretando las clavijas en defensa y de la mano de una superlativa Pueyo en ataque, las de Cantero iban distanciándose cada vez más de un Joventut que solo veía canasta desde el tiro libre. Una canasta de Vorackova ponía la máxima cuando faltaban 15 minutos para el final (43-58).

Volvió a sestear el equipo zaragozano y llegaron a ponerse las locales a ocho. Entró entonces el duelo en un tramo de demasiadas interrupciones con la distancia rondando siempre los 10, pero un triple de Mawuli sobre la bocina daba de nuevo tranquilidad al Casademont cuanto entraba el choque en el parcial decisivo (57-70).

Con bronca empezó el último cuarto. Un conato de pelea entre Gueye y Ebo mandó a las dos a la ducha mientras. Se puso feo el partido, pero, entre faltas y protestas constantes, las aragonesas iban manteniendo una ventaja que parecía ya insalvable. Bankolé con un 2+1 cuando faltaban seis minutos le puso el lazo al partido (62-79). Los minutos de la basura, caóticos, sirvieron para que Carla Leite diera una lección de cómo se deben tirar los tiros libres antes de que llegara el final. La emoción volverá dentro de dos semanas.

