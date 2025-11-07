Jesús Ramírez: "Sin nuestra mejor versión defensiva va a ser difícil ganar"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha analizado este viernes la situación del equipo antes del partido del domingo ante el Surne Bilbao Basquet, que jugará el conjunto rojillo fuera de casa a las 18.00 horas. El técnico ha hecho referencia a su pasado en el club vasco y ha calificado el partido como “bonito de jugar”.

Sobre sus jugadores, Ramírez ha admitido que el equipo llega “con un punto de cansancio” tras la cita europea en Hungría: “Ayer fue otra vez un viaje de todo el día”, indica. Asimismo, ha explicado que la sesión de este viernes serviría para “compensar” los minutos disputados. En cuanto al estado físico de la plantilla, el técnico ha confirmado que tanto Marco Spissu como Miguel González responden bien a sus molestias y ha tranquilizado sobre el estado de DJ Stephens: “Sigue con su proceso, va día a día. Ha hecho cardio y ya está corriendo”.

Tras la victoria en Euroliga, el entrenador espera que el equipo mantenga la línea ascendente. “Quiero pensar que está comprometido”, afirma. Sobre esta mejoría, Ramírez ha puesto en valor el ritmo de encuentros. “Seguimos progresando, seguimos utilizando cada partido que nos da la doble competición para mejorar”, asegura. Además, el entrenador ha valorado positivamente el juego colectivo en Hungría. “El partido de Falco fue, yo creo, el que mejor hemos compartido el balón, hemos tenido buenos espacios y hemos jugado como equipo”, añade.

También se ha referido al gran momento de forma de Santi Yusta, quien está cerca de convertirse en el máximo anotador histórico del club en Liga ACB. El entrenador indica que su intención es “ponerle en un escenario en el que se pueda sentir importante”, así como sacar “el máximo de él”. Del mismo modo, explica el técnico que no solo le exige a Yusta como jugador, sino también como capitán. “Lo que quiero es que empuje al equipo para estar todos mejor”, asegura.

Sobre las claves para vencer al Surne, Ramírez ha sido contundente sobre el potencial del rival: “Bilbao es un muy buen equipo, es un muy buen róster, muy bien trabajado, muy bien cuidado. Tiene muchos puntos, tiene mucha movilidad, son muy agresivos con balón y sin balón”. No obstante, el técnico niega que existan rivales más señalados que otros. “No hay ningún partido marcado en el calendario por mi parte”, comenta, si bien reconoce que los del Príncipe Felipe adquieren un carácter especial: “Son diferentes”.

Por último, el técnico ha subrayado que la victoria pasa por un gran ejercicio defensivo. “Con algo menos que nuestra mejor versión defensiva va a ser muy difícil ganar”. En este sentido, ha hecho especial hincapié en la parte mental: “Estar muy concentrados en el jugador que tenemos delante, el elemento que estamos defendiendo e intentar hacerlo lo mejor posible”.