Ponsarnau: "El Casademont Zaragoza es un equipazo y está encontrando mucha inspiración"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, destacó que el Casademont Zaragoza, al que recibirán el domingo en Miribillla, es "un equipazo" que sobre todo está "jugando muy bien en ataque" y que ha "encontrado virtudes y mucha inspiración".

"Tienen a dos jugadores entre los cinco máximos anotadores de la ACB -Santi Yusta y Trae Bell-Haynes- y es un equipo que tiene punto fácil. No solo por talento, sino porque que conceptualmente se buscan adecuadamente para encontrar estos puntos", destacó el técnico del equipo vasco en la rueda de prensa previa.

Ponsarnau añadió que su "objetivo básico" para el domingo es "defenderles bien para que sus virtudes no estén tan cómodas y que los talentos lo sean un poquito menos", sobre todo el de un Yusta que "va a requerir muchísima atención".

"El Europeo le fue muy bien. Le dio mucha confianza y autoestima y todas esas expectativas que ha habido siempre con un sobre un jugador como él han florecido. Tiene mucho talento, físico, mentalidad y es muy difícil de defender, especialmente en rachas. Y ahora está en racha", avisó.

El catalán, no obstante, es optimista de cara a las opciones de un Surne Bilbao que va "creciendo y mejorando" y que viene de completar frente al Peristeri en la Copa FIBA Europa "el partido más sólido de la temporada".

"Encontramos inspiración y a las particularidades muy buenas del rival el equipo respondió. Una de las cosas que nos estaba pasando es que de repente el plan se desvanecía y cometíamos demasiados errores. Creo que nos falta mucho por mejorar y se trata de seguir creciendo y aprovechando esta inercia", reflexionó.

Ponsarnau, por último, avanzó que tiene a todos los jugadores disponibles incluido Luke Petrasek que fue el jugador descartado en Grecia "por problemas físicos". "Ha sido un periplo de viajes duro -Georgia, Manresa y Grecia de manera consecutiva- y en lo físico se tenía que notar, pero estamos bien para todo lo que hemos vivido", se felicitó