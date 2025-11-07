Trae Bell Haynes, jugador del Casademont Zaragoza: "Queremos jugar de una cierta manera, tengamos un día bueno o malo"

Trae Bell-Haynes, jugador del Casademont Zaragoza, ha comparecido ante los medios la mañana de este viernes antes del partido que jugará su equipo el domingo contra el Surne a las 18.00 horas en Bilbao. El base canadiense ha analizado las claves para competir contra el equipo vasco y ha repasado la actualidad del equipo y su estado de forma personal.

Haynes ha señalado que la defensa en medio campo del conjunto rojillo ha sido “bastante sólida” hasta ahora. Asimismo, el jugador ha sido claro sobre la debilidad del equipo: “Queremos mejorar nuestra defensa de transición porque ahí es donde hemos estado sufriendo y perdiendo partidos”. Para el encuentro en Bilbao, ha remarcado la necesidad de “defender bien a sus tiradores”, aunque también ha insistido en la importancia de que el equipo imponga su propio estilo.

A nivel personal, a pesar de promediar 17 puntos por partido, el canadiense se ha mostrado autocrítico con su rendimiento, señalando que su “porcentaje de tiros de campo es bastante bajo”. El base busca una mayor aportación al margen del volumen de lanzamientos: “Quiero ser más eficiente y encontrar formas de ayudar al equipo sin estar lanzando todo el tiempo”.

Haynes ha destacado la importancia de la filosofía del Jesús Ramírez para construir una identidad de equipo clara. “Tiene un estilo de baloncesto. Realmente quiere jugar y espera que juguemos”, afirma. Según el jugador, el técnico insiste en mantener esa identidad en cualquier circunstancia: “Queremos jugar de una cierta manera siempre, sin importar si perdemos o ganamos, tengamos un día bueno o malo”.

Finalmente, el base ha recalcado la importancia de partidos como el de Bilbao para alcanzar objetivos como la Copa o los playoffs. Haynes ha recordado que en temporadas anteriores el equipo se quedó a las puertas de sus metas a causa de su rendimiento como visitante: “El año pasado y el anterior estuvimos muy cerca de la Copa, pero no fuimos capaces de ganar ningún partido fuera de casa. Ir fuera de casa y ser capaz de ganar es fundamental para cualquier objetivo”, concluye.