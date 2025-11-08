Medida de fuerza en Bilbao: la previa del Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza

Bilbao Basket viene siendo un rival directo del Casademont Zaragoza tanto en Liga como en Europa. Ambos comparten, a lo largo de las últimas temporadas, objetivos y aspiraciones que pasan, por un lado, por separarse cuanto antes de la zona peligrosa y acercarse al máximo al territorio donde residen los sueños y del que ambos se han mantenido algo lejos. En Europa, en cambio, no hay color en esa FIBA Europe Cup, a la que ambos están adscritos en los últimos años. Porque, mientras el Casademont ha pagado su desidia con eliminaciones tempranas y fracasos sonados, los hombres de negro conquistaron, el curso pasado, un título europeo, el primero de su historia.

En ese duelo entre iguales, el Casademont se presenta este domingo (18.00 horas) e en Mirivilla con la fime intención de dar ese puñetazo en la mesa que se le exige para reforzar, de una vez, tanto su talla como sus aspiraciones. Los aragoneses, que ya derrotaron al Bilbao Basket en pretemporada, afrontan la cita tras caer con la cabeza alta ante el Real Madrid y con un balance idéntico (2 victorias y 3 derrotas) al de un Bilbao que, como su adversario, viene de sacar adelante su compromiso europeo en una competición en la que ambos figuran entre los principales candidatos a llegar hasta la fase final.

Está en juego acercarse a la zona de playoff, esa que concede derecho a disputar, primero, la fase final de la Copa y, más adelante, luchar por el título de Liga. Palabras mayores, en todo caso, para dos aspirantes a la nobleza.

Se trata, pues, de una medida de fuerza para este Casademont que afronta el choque con todos sus efectivos en condiciones y con la recuperación, al menos a tenor de lo visto ante el Falco, de jugadores clave como Spissu o Dubljevic, que ofrecieron en tierras húngaras su mejor versión del curso. A ellos, y al extraordinario momento de forma de Santi Yusta, el gran capitán, se aferra un conjunto aragonés que deberá hacer frente a las amenazas del siempre incisivo Pantzar, cedido en el equipo bilbaíno tras haber sido fichado por el Unicaja, y, sobre todo, de un viejo conocido: Hlinason, cuya envergadura promete poner en apuros a los pívots rojillos.

Vuelve Ramírez a Bilbao, donde estuvo como ayudante de Carles Duran, Veljko Mrsic y Jaka Lakovic en la temporada 2017-18 en busca de ese golpe en la mesa en un encuentro de marcada igualdad histórica. Y es que de los 29 duelos entre ambos, 15 cayeron de lado vasco y los 14 restantes se saldaron con victoria de un Casademont que, en todo caso, parece haberle tomado la medida al Bilbao últimamente, ya que el curso pasado ganó los dos choques, con Bell-Haynes en plan estrella.