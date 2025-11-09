CASADEMONT ZARAGOZA
Nadie se salva: un cero para todos los jugadores del Casademont Zaragoza en Bilbao
EL MEJOR
Robinson
Anotador | 0 | El único que empezó bien, después desapareció también.
Bell-Haynes | 0 |
Perdido. Superado, no pudo poner el ritmo ni romper con sus penetraciones.
Yusta | 0 |
Histórico. Apareció al final y se convirtió en el máximo anotador histórico del club.
González | 0 |
Lastrado. En la primera rotación en el ‘cuatro’ cometió dos faltas que le lastraron.
Dubljevic | 0 |
Escaso. Tiene que aportar mucho más en ataque para resultar rentable.
Rodríguez | 0 |
Intenso. Empezó enchufado pero pronto fue engullido con el resto del equipo.
Spissu | 0 |
Nada. El italiano no pudo mejorar al equipo, cometió demasiadas pérdidas.
Stevenson | 0 |
Adaptándose. Continúa su proceso de adaptación y el equipo necesita ya a un tirador fiable.
Fernández | 0 |
Recurso. Cuando le tocó salir no lo hizo mal, pero no había nada que hacer.
Soriano | 0 |
Fuera de forma. Preocupante el estado de forma del dominicano. El agujero en el ‘cinco’ es tremendo.
Traoré | - |
Convocado. Completó el roster ante la ausencia un día más de Stephens.
Langarita | - |
Inédito. El canterano no tuvo la oportunidad de saltar a la pista.
