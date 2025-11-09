Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Nadie se salva: un cero para todos los jugadores del Casademont Zaragoza en Bilbao

Dubljevic y Hlinason pugnan por la posición, este domingo.

Dubljevic y Hlinason pugnan por la posición, este domingo. / Aitor Arrizabalaga

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Robinson

Anotador | 0 | El único que empezó bien, después desapareció también.

Bell-Haynes | 0 |

Perdido. Superado, no pudo poner el ritmo ni romper con sus penetraciones.

Yusta | 0 |

Histórico. Apareció al final y se convirtió en el máximo anotador histórico del club.

González | 0 |

Lastrado. En la primera rotación en el ‘cuatro’ cometió dos faltas que le lastraron.

Dubljevic | 0 |

Escaso. Tiene que aportar mucho más en ataque para resultar rentable.

Rodríguez | 0 |

Intenso. Empezó enchufado pero pronto fue engullido con el resto del equipo.

Spissu | 0 |

Nada. El italiano no pudo mejorar al equipo, cometió demasiadas pérdidas.

Stevenson | 0 |

Adaptándose. Continúa su proceso de adaptación y el equipo necesita ya a un tirador fiable.

Fernández | 0 |

Recurso. Cuando le tocó salir no lo hizo mal, pero no había nada que hacer.

Soriano | 0 |

Fuera de forma. Preocupante el estado de forma del dominicano. El agujero en el ‘cinco’ es tremendo.

Traoré | - |

Convocado. Completó el roster ante la ausencia un día más de Stephens.

Langarita | - |

Noticias relacionadas y más

Inédito. El canterano no tuvo la oportunidad de saltar a la pista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El padre de uno de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, en estado crítico tras una paliza en Calanda
  2. Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
  3. El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
  4. Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
  5. Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
  6. Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo
  7. El exjugador del Real Zaragoza que vuelve al fútbol por sorpresa cuatro años después de su retirada
  8. La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo

La contracrónica del Granada-Zaragoza (3-1). Sellés no tiene la solución

La contracrónica del Granada-Zaragoza (3-1). Sellés no tiene la solución

Luis Rioja frena al Betis en su carrera por la Champions y saca al Valencia del descenso

Luis Rioja frena al Betis en su carrera por la Champions y saca al Valencia del descenso

Jesús Ramírez: "El Bilbao ha jugado a lo que quería jugar y nosotros no"

Jesús Ramírez: "El Bilbao ha jugado a lo que quería jugar y nosotros no"

Muriqi cosecha ante el Getafe tres puntos de tranquilidad para el Mallorca

Muriqi cosecha ante el Getafe tres puntos de tranquilidad para el Mallorca

El edificio quemado en Oliver es la vivienda de dos de los detenidos por el robo del cementerio de Torrero

El edificio quemado en Oliver es la vivienda de dos de los detenidos por el robo del cementerio de Torrero

El CBZ cae en el Siglo XXI y no consigue enderezar su rumbo (65-71)

El CBZ cae en el Siglo XXI y no consigue enderezar su rumbo (65-71)

El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza

El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza

Nadie se salva: un cero para todos los jugadores del Casademont Zaragoza en Bilbao

Nadie se salva: un cero para todos los jugadores del Casademont Zaragoza en Bilbao
Tracking Pixel Contents