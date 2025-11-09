Nadie se salva: un cero para todos los jugadores del Casademont Zaragoza en Bilbao

EL MEJOR

Robinson

Anotador | 0 | El único que empezó bien, después desapareció también.

Bell-Haynes | 0 |

Perdido. Superado, no pudo poner el ritmo ni romper con sus penetraciones.

Yusta | 0 |

Histórico. Apareció al final y se convirtió en el máximo anotador histórico del club.

González | 0 |

Lastrado. En la primera rotación en el ‘cuatro’ cometió dos faltas que le lastraron.

Dubljevic | 0 |

Escaso. Tiene que aportar mucho más en ataque para resultar rentable.

Rodríguez | 0 |

Intenso. Empezó enchufado pero pronto fue engullido con el resto del equipo.

Spissu | 0 |

Nada. El italiano no pudo mejorar al equipo, cometió demasiadas pérdidas.

Stevenson | 0 |

Adaptándose. Continúa su proceso de adaptación y el equipo necesita ya a un tirador fiable.

Fernández | 0 |

Recurso. Cuando le tocó salir no lo hizo mal, pero no había nada que hacer.

Soriano | 0 |

Fuera de forma. Preocupante el estado de forma del dominicano. El agujero en el ‘cinco’ es tremendo.

Traoré | - |

Convocado. Completó el roster ante la ausencia un día más de Stephens.

Langarita | - |

Inédito. El canterano no tuvo la oportunidad de saltar a la pista.