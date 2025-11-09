En Directo
18.00 HORAS
El Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza, en directo: la Liga ACB hoy en vivo
Jornada 6 de la Liga Endesa
En ese duelo entre iguales, el Casademont se presenta este domingo (18.00 horas) en Miribilla con la fime intención de dar ese puñetazo en la mesa que se le exige para reforzar, de una vez, tanto su talla como sus aspiraciones. Los aragoneses, que ya derrotaron al Bilbao Basket en pretemporada, afrontan la cita tras caer con la cabeza alta ante el Real Madrid y con un balance idéntico (2 victorias y 3 derrotas) al de un Bilbao que, como su adversario, viene de sacar adelante su compromiso europeo en una competición en la que ambos figuran entre los principales candidatos a llegar hasta la fase final.
Triple de Jaworski, 22-21
¡Triiiiiple de Bell-Haynes! 19-21
Pick and roll de Bell-Haynes y Soriano, 19-18
Falta de Miguel, tiros para Jaworski. Anota uno, 19-16
Pues no, lo dejan en un solo punto. 18-16
No consigue anotar Soriano porque hay falta de Petrasek, serán tiros. Anota los dos y el segundo lo ha tocado Bagayoko. Lo van a revisar pero parecen dos puntos claros para el Casademont
Otra canasta fácil de Bagayoko, 18-14
Asiste Soriano, machaca Robinson, 16-14
Se queda corta la bandeja de Yusta, recupera Joaquín y vuela Devin Robinson para machacar, 14-12
Falta de Lazarevic, el Bilbao en bonus a 4.51 para el final del cuarto
