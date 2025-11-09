Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

18.00 HORAS

El Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza, en directo: la Liga ACB hoy en vivo

Jornada 6 de la Liga Endesa

Dubljevic, lanzando un tiro libre.

Dubljevic, lanzando un tiro libre. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

En ese duelo entre iguales, el Casademont se presenta este domingo (18.00 horas) en Miribilla con la fime intención de dar ese puñetazo en la mesa que se le exige para reforzar, de una vez, tanto su talla como sus aspiraciones. Los aragoneses, que ya derrotaron al Bilbao Basket en pretemporada, afrontan la cita tras caer con la cabeza alta ante el Real Madrid y con un balance idéntico (2 victorias y 3 derrotas) al de un Bilbao que, como su adversario, viene de sacar adelante su compromiso europeo en una competición en la que ambos figuran entre los principales candidatos a llegar hasta la fase final.

