La crónica del Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza: desastre total (106-75)

Alerta. Desaparecido equipo de baloncesto, responde al nombre de Casademont Zaragoza y debía presentarse en la tarde de ayer en Bilbao para jugar un partido de ACB. Sobre la pista apenas se vio a un grupo de jugadores sin ningún tipo de identidad colectiva, sin alma y sin ninguna posibilidad de nada que se pareciera en lo más remoto a competir. El Bilbao Basket fue el único equipo sobre la pista y se llevó un triunfo cómodo, fácil y merecido (106-75), en la peor puesta en escena del Casademont Zaragoza en la era Jesús Ramírez. La irregularidad del equipo es demasiado grande.

El agujero en el cinco es ya un agujero negro, el Casademont no puede permitirse ese estado de sus pívots, sobre todo de un Soriano fuera de forma. Pero es que ayer no funcionó nada, un poco de Robinson al principio, algo de Yusta al final y poco más. Ni los bases -Ramírez jugó sin ninguno de ellos en un tramo del último parcial- ni el perímetro con un Stevenson que sigue en proceso de adaptación y un Miguel González castigado con faltas, ni por supuesto un juego interior que ni intimida ni produce ni nada de nada. Las caras largas, ausentes, de los jugadores en el banquillo eran todo un poema.

Ninguno de los dos equipos entró al partido con gran intensidad ni tensión defensiva y eso lo empezó a aprovechar desde el principio un Bilbao Basket mucho más acertado en su ataque, sobre todo en el perímetro. Primero fue Hilliard y luego se sumó Jaworski para anotar con demasiada facilidad ante un Casademont que ni cerraba sus tiros ni cargaba bien el rebote. Y cuanto peor defendía el conjunto aragonés, peor atacaba, con malas decisiones, acciones precipitadas, pocos puntos.

Además, Miguel González fue la primera rotación al cuatro y eso le costó dos faltas muy rápidas y otra tercera nada más salir en el segundo cuarto, condicionando así la rotación exterior. El equipo de Jesús Ramírez pudo contener la situación en el primer parcial (27-23), pero se le empezó a ir de las manos en el segundo. El Bilbao Basket campaba a sus anchas, anotando de tres, de cerca o desde donde hiciera falta, mientras los aragoneses no encontraban la manera.

El problema interior se extendió a todo el equipo, que solo anotó 11 puntos en el segundo cuarto. 9 canastas de dos y 9 triples consiguió el Bilbao. Diez pérdidas terminaron de condenar al Casademont en un pésimo segundo cuarto en el que el equipo aragonés se fue diluyendo poco a poco (50-34).

Cuando parecía que no podía hacerlo peor el Casademont Zaragoza, llegó un tercer cuarto desastroso, terrorífico, repleto de pérdidas, desconexiones, de falta de intensidad defensiva. El conjunto de Jesús Ramírez desapareció por completo de la pista, convirtiéndose en sombras blancas persiguiendo a tiradores de un Bilbao Basket dueño y señor de la situación. Diez pérdidas acumuló el Casademont en el cuarto, solo anotó 11 puntos y no presentó ninguna oposición a su rival. No se podía hacer peor (78-45).

Con todo el pescado vendido, el último cuarto estuvo de más. Solo sirvió para que Santi Yusta se convirtiera en el máximo anotador histórico de la historia del Casademont Zaragoza. El partido ya estaba ventilado y se convirtió en un desfile de jugadores por la línea de tiros libres y en un festival de triples local en el que brilló hasta Aleix Font. 16 triples anotó un inspirado Bilbao Basket. 26 pérdidas cometió el Casademont. Apenas hubo noticias colectivas del equipo de Jesús Ramírez, que hacía ya mucho rato que se había ido de Miribilla.

FICHA TÉCNICA SURNE BILBAO BASKET: Frey (6), Normantas, Kramplej (10), Hilliard (20), Hlinason (7) -equipo inicial-, Jaworski (22), Bagayoko (8), Petrasek (8), Pantzar (12), Sylla (2), Font (9) y Lazarevic (2). CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (5), Santi Yusta (14), Miguel González (3), Devin Robinson (20), Bojan Dubljevic -equipo inicial-, Marco Spissu (4), Erik Stevenson (10), Lucas Langarita, Jaime Fernández (4), Joel Soriano (12), Joaquín Rodríguez (3) y Youssouf Traoré. PARCIALES: 27-23, 23-11, 28-11 y 28-30. ÁRBITROS: Perea, Castillo y Baena. ELIMINADOS: Joel Soriano, minuto 40. INCIDENCIAS: 8.492 espectadores en el Bilbao Arena.

Final en Bilbao. Desastre absoluto del Casademont Zaragoza, que apenas ha jugado los primeros diez minutos de este partido. Después ha desaparecido por completo, ni defensa, ni ataque, ni pundonor, ni ganas, ni nada de nada. El peor partido de la temporada, la peor derrota de la etapa Ramírez:106-75

