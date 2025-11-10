Carla Leite deja la selección francesa por "fatiga general"

Sorpresa en la concentración de la selección francesa de baloncesto y que afecta directamente al Casademont Zaragoza. Carla Leite no va a jugar con su equipo nacional en este parón internacional. Después de haber sido convocada y de haber viajado a su país, el combinado galo ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Leite está experimentando una fatiga general importante, como ha señalado el cuerpo médico de la selección francesa, lo que le impide estar en plena forma para este encuentro. Nos vemos pronto".

Hay que recordar que la francesa no tuvo vacaciones tras acabar su participación en la WNBA con las Golden State Valkyries y aterrizó sin descanso en Zaragoza. Desde entonces, Carla Leite ha jugado con continuidad, con más o menos minutos, en todos los encuentros del Casademont. Ahora parece que su cuerpo le ha dicho basta.