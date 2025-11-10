El Casademont Zaragoza llena cuatro autobuses para ir a Valencia y oferta un quinto

Una semana después de lanzar la oferta, el Casademont Zaragoza contará con cuatro autobuses llenos de aficionados aragoneses en el Roig Arena, donde el próximo 14 de diciembre está programado un doble enfrentamiento entre aragoneses y valencianos. A las 11.00 horas será el turno de las jugadoras de Carlos Cantero y a las 18.00 del conjunto de Jesús Ramírez.

La oferta lanzada por el club aragonés aprovechando ese doble enfrentamiento era de un pack que incluye autobús de ida y vuelta y las entradas para ambos encuentros por 80 euros. El éxito fue inmediato y en un solo día el Casademont completó dos autobuses. A finales de la semana pasada se llenó el tercero y este lunes ya son cuatro los vehículos completos.

Primero se puso en venta de manera preferente para los abonados de la entidad, pero desde el día 5 pueden adquirirla cualquiera de los aficionados que estén interesados en acudir al nuevo pabellón del Valencia Basket para ver a los dos equipos aragoneses.

La oferta sigue abierta y ya se están vendiendo plazas para un quinto autobús. La expedición partirá del Príncipe Felipe el mismo domingo 14 de diciembre a las 7.00 de la mañana y regresará a la capital aragonesa desde el Roig Arena en torno a las 20.30 horas, en función de cuándo termine el partido de la Liga ACB.

Aunque el Casademont Zaragoza siempre cuenta con presencia, mayor o menor, en las gradas allí donde juegue, tanto en España como en Europa, el de Valencia será el desplazamiento más numeroso de la temporada.