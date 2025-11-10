Santi Yusta rompe otra barrera histórica en el Casademont Zaragoza

Santi Yusta sigue inscribiendo su nombre en la historia del Casademont Zaragoza. Hace apenas dos jornadas el capitán se convirtió en el jugador del Casademont Zaragoza con más minutos disputados en la ACB en toda la historia del club en la élite. Ahora ya es el único que ha superado la barrera de los 3.000 minutos defendiendo la camiseta roja y en Bilbao, pese al naufragio del equipo, consiguió exactamente los 14 puntos que necesitaba para auparse a lo más alto del podio de anotadores.

Y es que desde este fin de semana ningún jugador acumula más puntos que Santi Yusta con el Casademont Zaragoza. El alero ha alcanzado los 1411, uno más que el alemán Robin Benzing. Curiosamente, ambos lo han conseguido en el mismo número de partidos disputados, 126. En tercer lugar del podio aparece ahora el malogrado Stevan Jelovac con 1.406 puntos en tan solo 100 partidos. El promedio anotador de Yusta en estas cinco temporadas que acumula en el club es de 11,2 puntos por partido.

No obstante, Yusta se mantiene por segunda jornada consecutiva como el máximo anotador de toda la competición con 18,7 puntos de media, superando a Gio Shermadini y Marcelinho Huertas (Tenerife), que promedian 18 cada uno. Es también el segundo más valorado con 23,7 créditos por jornada, solo superado por los 26 de Shermadini.

De esta forma, el exterior madrileño es ya el líder histórico del Casademont Zaragoza en cuatro apartados: es el que más minutos ha disputado (3.033), el que más puntos ha anotado (1.411), el que más balones ha recuperado (168) y también el que más ha perdido (252). Además, aparece entre los tres primeros en otras estadísticas como valoración, tiros de dos, tiros libres, faltas recibidas y faltas cometidas.

Santi Yusta ha comenzado la temporada como el jugador más en forma y más regular del Casademont Zaragoza. El madrileño está en el mejor momento de una carrera que en el club aragonés ha ido creciendo durante estos últimos cuatro años, desde que llegó de Tenerife con una lesión que le había impedido despegar en el equipo insular. En la capital aragonesa se ha estabilizado, cumpliendo cinco temporadas consecutivas, más que en ningún otro equipo en su carrera, y consolidándose también como internacional absoluto. El pasado verano debutó en su primer gran torneo, el Eurobasket.

La semana pasada estableció nuevos topes en su carrera con 30 puntos y 31 créditos de valoración contra el Real Madrid, convirtiéndose también en el primer jugador nacional que consigue 30 puntos en un partido con el Casademont Zaragza y conquistando su primer galardón de jugador de la jornada tras casi 300 disputadas en la máxima competición.