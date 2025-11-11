Jesús Ramírez: "Tenemos que mostrar una cara muy diferente a la que mostramos en Bilbao"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha comparecido este martes en la previa del partido de FIBA Europe Cup que enfrentará a su equipo contra el Anorthosis Famagusta este miércoles a las 20.00 horas. El técnico ha sido claro sobre la necesidad del equipo de reaccionar tras la dura derrota en Bilbao, ha actualizado el estado físico de la plantilla y ha analizado la gestión de una semana con dos partidos, uno en Europa y otro clave en Liga contra el Unicaja Málaga.

Ramírez no ha eludido la autocrítica en lo referente a la contundente derrota ante el Surne y ha admitido que el partido supuso dar “uno o dos pasos atrás” en la progresión del equipo. El objetivo inmediato es cambiar la imagen este miércoles en el Príncipe Felipe, sin importar los malos resultados del Anorthosis en Europa. “Da igual el rival. El rival es el que es, pero nosotros tenemos que mostrar una cara diferente, muy diferente a la que mostramos en Bilbao”, ha sentenciado Ramírez.

El técnico ha asegurado que la receta para lograr un cambio es volver al trabajo, aunque quizá con algún cambio. “Entrenando sin cambiar el foco de donde queremos llegar, pero a lo mejor la manera de hacerlo es un poco diferente”, ha añadido.

Ramírez ha confirmado que la plantilla sigue lidiando con problemas físicos que le obligarán a ser cuidadoso con los minutos y las cargas de trabajo: “En lo físico seguimos arrastrando alguna molestia y vamos a intentar gestionar durante la semana lo mejor posible”. Más allá de las lesiones, al entrenador le preocupa el desgaste acumulado. “Vamos a utilizar la semana para intentar gestionar situaciones que tenemos de algún jugador con un cansancio por encima de lo que toca”, ha asegurado.

Con sensaciones no muy buenas en la competición regular, Ramírez ha dejado claro que no quiere perder de vista el partido de Liga ACB de este sábado contra el Unicaja Málaga, por lo que, ha señalado, trabaja con el equipo “entendiendo la semana como bloque”. No obstante, pese a que el Anorthosis llega eliminado y siendo un equipo que encaja muchos puntos, el técnico ha negado darle prioridad al sábado. “Coger la semana con una idea un poco global e intentar gestionarla de la mejor manera posible para competir los dos partidos. El primero que tenemos es el del miércoles”. Eso sí, ha definido el encuentro contra el Unicaja como “importante y difícil”.

Ramírez ha vinculado la irregularidad del equipo a la falta de tiempo de entrenamiento por el calendario reciente. “Hemos podido entrenar muy poquito”, ha lamentado, aunque sin usarlo como pretexto en un escenario cambiante con cuatro partidos seguidos en casa por delante: “Ahora no tenemos esa excusa. Vamos a estar en Zaragoza, vamos a estar en el Felipe, tenemos tiempo para entrenar”. El entrenador ha remarcado el valor doblemente positivo de volver a jugar en casa: “Por las dos cosas. Por entrenar aquí, por estar aquí y tener más tiempo de estar juntos en los entrenamientos y luego, obviamente, por sentir a nuestra gente y jugar en el Felipe”.

En este sentido, el técnico ha lanzado un mensaje a la marea roja, consciente del mal momento tras el tropiezo en Bilbao: “Ahora venimos de una situación que no merecemos mucho, pero espero otra vez pronto volver a merecer que la gente empuje, se enganche y esté con nosotros”.