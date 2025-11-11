El Casademont Zaragoza acumula ya una larga trayectoria en la ACB. Ha disputado 554 partidos durante las 17 temporadas que suma en la máxima categoría, las últimas 16 de manera consecutiva, y por sus filas han pasado cerca de 200 jugadores diferentes, algunos más intrascendentes, otros dejando una huella que aún perdura.

En eso está Santi Yusta, que acaba de convertirse en el jugador con más minutos defendiendo la camiseta del Casademont Zaragoza en la ACB, el primero que supera la barrera de los 3.000 minutos y también en el máximo anotador histórico de la entidad en la élite con 1.411 puntos. Además es el líder en recuperaciones (168) y en pérdidas (252) y asoma ya en el podio de otros apartados.

Pero, ¿quiénes son los líderes históricos del Casademont Zaragoza en la ACB? Tres nombres destacan sobre el resto: Henk Norel, Robin Benzing y Stevan Jelovac acaparan la mayoría de rankings, pero también figuran Tomás Bellas y Jonathan Barreiro. Y, por supuesto, desde esta temporada Santi Yusta, que puede seguir escalando posiciones.

El holandés Henk Norel, uno de los jugadores más queridos por la afición en toda la historia del club, encabeza todavía seis apartados estadísticos y aparece entre los tres primeros en otros cinco. El pívot es el primero en valoración con 1.746 créditos acumulados, el líder en rebotes con 755 en total, encabezando asimismo los rebotes defensivos (478) y ofensivos (277), el mejor en tiros de dos con 597 y el primero en faltas cometidas con 329.

Pero es que además es el segundo en partidos jugados (141), el segundo en tapones (68), en minutos jugados (2.965), el tercero en faltas recibidas (359) y el segundo en mates realizados (121).

El jugador que más partidos ha vestido la camiseta del Casademont Zaragoza en la ACB es Jonathan Barreiro con 149 encuentros en las cinco temporadas que pasó en la capital aragonesa. Segundo es Norel con 141 y tercero, Hlinason con 131. A 23 jornadas del primer puesto asoma Santi Yusta, que acumula 126 encuentros, por lo que también puede romper esa barrera esta temporada si no sufre ningún percance.

Otro histórico, Robin Benzing, se mantiene a la cabeza en tiros de tres con 193. Yusta tendría que meter 40 triples en lo que queda de temporada para alcanzarle, pues acumula 150. En tercer lugar figura Pablo Aguilar con 145.

El fallecido Stevan Jelovac es quien más tiros libres ha anotado con la camiseta del Casademont, un total de 450. Benzing es segundo con 339 y Yusta, tercero con 303, y también el jugador con más faltas recibidas, 465. Yusta es segundo cn 425 y Norel, tercero con 359. El serbio es también segundo en rebotes defensivos (391), en rebotes totales con 513, en valoración con 1.460 y el tercero en puntos con 1.406.

El líder histórico de asistencias es Tomás Bellas con 419 en total. Le sigue en la lista el actual secretario técnico del club, Pedro Llompart, con 397, pero ve amenazado su puesto por Trae Bell-Haynes, tercero cno 368.

Tryggvi Hlinason tiene bien amarrado el primer puesto de tapones con un total de 177. Le siguen Henk Norel con 68 y Pablo Aguilar con 62. El islandés es también líder destacado en el apartado de mates con 179, muy por delante de Norel (121) y de Rafa Hettsheimeir con 49.