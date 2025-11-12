Aday Mara lidera el triunfo de Michigan e iguala a Tim Duncan

Segundo partido oficial, segundo encuentro en el que destaca Aday Mara con su nuevo equipo, la Universidad de Michigan. El pívot aragonés fue protagonista en el triunfo sobre Wake Forest en la prórroga (85-84) y su presencia en la pista fue decisiva para que su equipo pudiera ganar.

La propia universidad destaca al zaragozano. "Aday Mara lideró a los Wolverines (2-0) con 18 puntos (8 tiros de campo), además de registrar máximos de su carrera con 13 rebotes, seis asistencias y cinco bloqueos. Esta noche logró su segundo doble-doble consecutivo y el cuarto de su trayectoria", señala Michigan en su página web.

Y es que Aday firmó 18 puntos, con 8/11 en tiros de campo, además de capturar 13 rebotes, repartir 6 asistencias y poner 5 tapones a los jugadores rivales. Números buenos por sí mismos y que también suponen algunos récords para el zaragozano, que parece haber resurgido después de dos años casi desaparecido en UCLA.

Tal y como explica su propia universidad, Mara capturó su rebote número 200 en su carrera, uno de los 13 que consiguió durante el partido, superando así su anterior mejor marca de 12, establecida precisamente el lunes pasado contra Oakland. Mara también estableció un nuevo récord personal de asistencias en un partido con seis, e igualó su récord personal de bloqueos con cinco.

Pero hay más. Porque Aday Mara es el primer jugador de la NCAA I o NBA que suma más de 30 puntos, 25 rebotes, 10 tapones y 5 asistencias en sus dos primeros partidos oficiales desde que lo hiciera Tim Duncan con los San Antonio Spurs en la temporada 2003-04. Es también el cuarto jugador de la NCAA I que firma sus números de anoche en un partido en los últimos 20 años.