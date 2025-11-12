La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado el reparto de ayudas para entidades deportivas aragonesas que participen en competiciones oficiales para el año 2025 y en los próximos días serán publicadas en el boletín provincial. La cuantía total aumenta por cuarto año consecutivo hasta los 1.199.892,11 euros y alcanza a 27 clubs, cinco más que el año pasado. El Casademont Zaragoza recibirá dos partidas, una de 300.000 euros como SAD, la misma cantidad de los dos últimos años, y otra de 79.499,59 euros para el Club Deportivo. Es decir, para el equipo femenino.

Esto supone un descenso de 20.500 euros, puesto que en 2024 percibió 100.000 euros, lo mismo que el Tarazona y el Zaragoza Femenino. Ahora ambos clubs de fútbol ingresarán un poco más que el de baloncesto, puesto que se les ha asignado 94.826,93 euros a cada uno. Ambos han obtenido 37 puntos por los 31 del Basket Zaragoza. Los puntos se otorgan por el número de licencias estatales, el número de categorías absolutas nacionales, el número de licencias en Aragón, el número de deportistas federados por el club y el número de socios o abonados de la entidad.

Los dos clubs de fútbol sala, Sala 10 y Colo Colo, percibirán 56.383,58 euros, por los 76.000 y 70.558 que recibieron, respectivamente, en 2024. El CV Zaragoza verá aumentada su dotación de 25.000 a 41.006,24 euros, el Intersala recibirá 37.989, el César Augusta 25.000, el Pinseque, 23.577,89, el Balonmano La Jota, el Contazara, el Tarazona y el Colores, 33.317,57 cada uno, el CN Helios de waterpolo 27.500, el Stadium Casablanca de ajedrez 25.280, el Aragón XXI 29.949,32, el Béisbol Miralbueno 8.000 y el Fénix, 28.191,79.

Hay ocho entidades nuevas que recibirán ayuda de la DPZ entre las que destaca el CBZ, recién ascendido a Segunda FEB, con 48.512, 20 euros. Además, 17.900 serán para el CD Sala Quinto, 3.000 para el FS Tauste, 15.893, 10 para el CD Universitario, 8.000 para el CD Zlalom, 6.000 para el CV Aljafería, 3.200 para el Freestyle Zaragoza y 5.000 para el School Zaragoza TM.