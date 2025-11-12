Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont-Zaragoza Anorthosis, en directo: la FIBA Europe Cup hoy en vivo

Partido de la jornada 5 del grupo H

Robinson se dispone a machacar el aro en un duelo europeo.

Robinson se dispone a machacar el aro en un duelo europeo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza vuelve a casa en la FIBA Europe Cup tras disputar tres encuentros consecutivos fuera con la posibilidad de hacer los deberes y dejar cerrada su clasificación como primeros de grupo para la siguiente fase a falta de una jornada por disputarse. La victoria ante el Anorthosis (20.00) dará el primer puesto al conjunto de Jesús Ramírez después de que ayer el Falco ganara en Dinamarca. El equipo necesita, además, lavar su imagen después del mal partido en Bilbao del pasado domingo.

