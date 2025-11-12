En Directo
20.00 HORAS
El Casademont-Zaragoza Anorthosis, en directo: la FIBA Europe Cup hoy en vivo
Partido de la jornada 5 del grupo H
El Casademont Zaragoza vuelve a casa en la FIBA Europe Cup tras disputar tres encuentros consecutivos fuera con la posibilidad de hacer los deberes y dejar cerrada su clasificación como primeros de grupo para la siguiente fase a falta de una jornada por disputarse. La victoria ante el Anorthosis (20.00) dará el primer puesto al conjunto de Jesús Ramírez después de que ayer el Falco ganara en Dinamarca. El equipo necesita, además, lavar su imagen después del mal partido en Bilbao del pasado domingo.
Joaquín de base para que descanse Spissu
Robinson no falla cerca del aro, 11-2
Traoré a pista
Primera canasta del Anorthosis, Maragkos, 9-2
¡Triple de Robinson y anota Soriano a la contra! Lo tiene que parar el equipo chipriota, 9-0 a 6.58 para el final del cuarto
Dos más para Soriano, 4-0
¡Balón al aire! Lo inaugura Soriano bajo el aro, 2-0
Buenas tardes desde el Príncipe Felipe. Bell-Haynes, Stephens, Kabaca y Dubljevic se quedan fuera del equipo hoy y entran en el roster Traoré, Lukic y Savkov, los jugadores del U22
- Atraca a punta de cuchillo una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
- BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío a Aragón: vuelven las lluvias y caída de las temperaturas
- La vida a contrarreloj de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el ruido de sables a su alrededor
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Un organigrama descompensado en el Real Zaragoza: más oficinas que fútbol
- Pedro Herrera: 'Ander es un tarado de Boca