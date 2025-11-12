El Casademont-Zaragoza Anorthosis, en directo: la FIBA Europe Cup hoy en vivo

El Casademont Zaragoza vuelve a casa en la FIBA Europe Cup tras disputar tres encuentros consecutivos fuera con la posibilidad de hacer los deberes y dejar cerrada su clasificación como primeros de grupo para la siguiente fase a falta de una jornada por disputarse. La victoria ante el Anorthosis (20.00) dará el primer puesto al conjunto de Jesús Ramírez después de que ayer el Falco ganara en Dinamarca. El equipo necesita, además, lavar su imagen después del mal partido en Bilbao del pasado domingo.

Joaquín de base para que descanse Spissu

Robinson no falla cerca del aro, 11-2

Traoré a pista

Primera canasta del Anorthosis, Maragkos, 9-2

¡Triple de Robinson y anota Soriano a la contra! Lo tiene que parar el equipo chipriota, 9-0 a 6.58 para el final del cuarto

Dos más para Soriano, 4-0

¡Balón al aire! Lo inaugura Soriano bajo el aro, 2-0