La crónica del Casademont-Zaragoza Anorthosis: victoria, clasificación, debuts y todos tan contentos (89-61)

El Casademont Zaragoza hizo los deberes y cumplió su primer objetivo de la temporada. A falta de una jornada por disputarse, el conjunto aragonés será primero del grupo H y, por tanto, disputará la siguiente fase de la FIBA Europe Cup. Sin despistes ni cosas raras. El conjunto aragonés es muy superior al Anorthosis chipriota y este miércoles volvió a dejarlo claro sobre la pista, sin permitir que su rival pensara ni por un momento que podía tener una mínima opción, dominando de principio a fin y ganando por 89-61.

En realidad la victoria estuvo clara prácticamente desde el primer minuto de juego, no hubo color en la pista, así que los alicientes eran otros. Lo mejor de la noche fue ver a Traoré sumar 15 puntos y 12 rebotes y más minutos que Soriano, que empezó con fuerza y acabó con una técnica. Pero también el debut de dos chavales del U22, Matija Lukic y Aleksander Savkov. Jesús Ramírez pudo dar minutos a todos sus jugadores, repartiendo cargas, y todos ellos, además, sumaron puntos.

El estreno de Lukic y Savkov tuvo que esperar al último cuarto, pero fue el gran aliciente del final del partido para la grada, deseosa de ver a esas jóvenes promesas y de que sumaran para el equipo. Aplaudieron hasta una personal de Savkov. Ambos, además, dejaron su sello con sendos triples para alegría de un público que ya no recordaba un partido europeo tan tranquilo. Minutos y puntos para todos, descanso para los más cansados, victoria contundente y clasificación en el bolsillo. Así que todos contentos, incluso el medio centenar de chipriotas que no pararon de cantar toda la noche.

El partido se terminó muy pronto. El Casademont Zaragoza, sin Bell-Haynes, Dubljevic, Stephens ni Kabaca en el banquillo, firmó un parcial de 9-0 nada más salir y en ocho minutos ya gobernaba el marcador por un claro 22-2. No había color en la pista, la superioridad aragonesa era total y el equipo la demostró desde el principio. Soriano comenzó con fuerza y Ramírez pudo rotar pronto. Traoré fue el reemplazo del dominicano y Joaquín Rodríguez, el de Spissu en la dirección. Langarita y Jaime Fernández también tuvieron muchos minutos.

El segundo parcial estuvo más igualado en el marcador porque el Anorthosis encontró más puntos y porque el Casademont vio que no era necesario emplearse al máximo. Al descanso estaba todo controlado. El conjunto aragonés había capturado 27 rebotes y repartido 13 asistencias. La valoración era de 62-13 y la diferencia de acierto, abismal. El marcador, 45-24, dejaba todo listo para que en la segunda parte tuvieran minutos los más jóvenes del U22.

No llegaron en un tercer cuarto que comenzó con una pequeña lluvia de triples. El Anorthosis anotó dos nada más salir, los mismos que en toda la primera parte. Muy breve fue esa agitación en un partido en el que el Casademont seguía firme en torno a los veinte puntos de ventaja e, incluso, marcó una nueva máxima (58-36) para cerrar el parcial con 61-43 y Traoré firmando ya dobles figuras.

Hubo que esperar un poco más para ver a Matija Lukic, que entró a falta de seis minutos para el final y lo primero que hizo fue anotar un triple para poner una nueva máxima (75-52) que aún aumentó un poco más (77-52). Y todavía algo más hubo que esperar para ver al espigado y talentoso Savkov, que tuvo los últimos cuatro minutos. Su primera acción fue una personal, que también fue aplaudida, pero acto seguido también anotó su triple para algarabía del personal, deseoso de ver algo nuevo. Con Traoré desatado el Casademont aún subió la diferencia hasta los 30 puntos (89-59) y cerró por todo lo alto su clasificación europea. Ahora puede centrarse en mejorar sus prestaciones en la ACB y encontrar una mayor regularidad.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (5), Erik Stevenson (6), Santi Yusta (12), Devin Robinson (8), Joel Soriano (10) -equipo inicial-, Lucas Langarita (3), Miguel González (10), Jaime Fernández (12), Matija Lukic (3), Joaquín Rodríguez (2), Aleksander Savkov (3) y Youssouf Traoré (15). ANORTHOSIS FAMAGUSTA: Hawkins (17), Johansson (6), Kuany (5), Muosa (6), Christensen (4) -equipo inicial-, Eleftheriou, Agathokli (3), Tompazos, Ioannidis, Maragkos (13), García (7) e Himonas. PARCIALES: 27-9, 18-15, 16-19 y 28-18. ÁRBITROS: Bongiorni (ITA), Krajnc (SLO) y Gaduel (FRA). ELIMINADOS: No hubo. INCIDENCIAS: 3.217 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe.

Termina el partido con 89-61 en el marcador. El Casademont Zaragoza será primero del grupo H y disputará la siguiente fase de la FIBA Europe Cup. Jesús Ramírez ha podido dar descanso a algunos de sus jugadores y hacer debutar a Lukic y Traoré así que todos tan contentos

No han conseguido anotar ni Lukic ni Savkov tras rebote ofensivo pero aplaude la grada

Machaca Traoré a la carrera y lo para el Anorthosis. 89-59 a un minuto justo para el final

Asiste Lukic a Traoré, 87-56

¡Triiiiiple de Savkov! Cómo lo celebra el pabellón, 85-56

¡Triple de Miguel González! 82-53

Falta de Savkov, tiros para Hawkins. Anota uno, 79-53. Tiempo muerto a 3.15 para el final

Dos para Joaquín, 79-52

Técnica a Soriano por reclamar una falta. Salen a pista Traoré y Sasha Savkov, que debuta con el primer equipo