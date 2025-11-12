La previa del Casademont Zaragoza-Anorthosis: un trámite para lavarse la cara

Tras la bochornosa actuación del Casademont Zaragoza en Bilbao, lo primero que necesita el conjunto aragonés es lavar su imagen. Casualidades de la vida, la competición se lo ha puesto en bandeja a los de Ramírez porque este miércoles tendrán enfrente al débil Anorthosis Famagusta (20.00 horas). Un encuentro clave a nivel clasificatorio pero en el que se presupone la victoria, así que, quedando al margen el resultado, los aragoneses deberán pedir perdón a su público tras lo que se vio en Mirivilla.

Será una jornada en la que, si no pasa nada raro, el Casademont asegurará el primer puesto del grupo porque ayer el Falco pudo con el Bakken Bears danés. En el Príncipe Felipe, no cabe otra cosa que no sea un triunfo local. En el encuentro entre los zaragozanos y el Anorthosis en tierras chipriotas no hubo historia. Los de Ramírez pasaron por encima de su rival (67-112) en un encuentro que dejó varios récords para la historia del club aragonés, entre ellos la victoria más abultada en Europa o la tercera más contundente en todas las competiciones.

El único atisbo de duda y que no permite la total relajación de los aragoneses es que el Anorthosis consiguió ganar en la primera jornada en la cancha en la que el Casademont ha cosechado su única derrota europea del curso, en el hogar del Bakken Bears. Aunque ese partido fue inexplicable y, a tenor de lo visto luego, un espejismo porque luego los daneses avasallaron a los chipriotas en su pista (61-100).

Así pues, el duelo de esta tarde deberá servir para recuperar sensaciones y encontrar soluciones para encontrar la regularidad que no está sabiendo darle Jesús Ramírez a los suyos. El inicio de curso fue esperanzador, pero ahora el Casademont parece el de las últimas temporadas, un equipo que combina grandes actuaciones con partidos para olvidar y uno ya no sabe qué esperar de él.

En el apartado individual, más de lo mismo. Seguro que el choque ante los chipriotas sirve al técnico para repartir minutos y dar oportunidades a todos los jugadores, así como dar descanso a los que más desgaste acumulan. Además, Ramírez podrá utilizar el encuentro como prueba de ensayo para el duelo del próximo sábado en el mismo escenario ante el Unicaja de Málaga. Aunque, debido a la fragilidad del Anorthosis, tampoco será la mejor vara de medir para valorar una posible mejoría de los aragoneses. Así que, al menos, el Casademont Zaragoza deberá depurar sus pecados. Y ganar, obviamente. Pero eso se da por supuesto.