CASADEMONT ZARAGOZA
Traoré brilla en el debut de Lukic y Savkov. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Traoré
Poderoso | 8 | Aprovechó sus minutos para ser el único con dobles figuras (15-12).
Spissu | 7 |
Asistente. Llevó la manija del partido y terminó con 9 asistencias.
Yusta | 7 |
A lo suyo. Otro partido serio del capitán con 12 puntos y tiempo para descansar.
Stevenson | 5 |
Irregular. Ni en un partido así encontró los puntos que se supone que tiene.
Soriano | 5 |
Menguante. Fue de más a menos, comenzó bien y se quedó sin minutos. Acabó con una técnica.
Rodríguez | 7 |
Base. Le tocó ejercer de base y fue capaz de controlar sus revoluciones y dar hasta 7 asistencias.
Langarita | 5 |
Irregular. Buscó sus puntos pero no los encontró, dio dos asistencias.
Fernández | 7 |
Voluntarioso. Quiso ganarse minutos, buen esfuerzo en el rebote y buscando puntos.
Robinson | 5 |
Descansado. Salió al principio y luego tuvo oportunidad de descansar.
González | 5 |
Discreto. Tuvo que alternar posiciones, buen esfuerzo defensivo y al rebote.
Lukic | 7 |
Descarado. El primer balón que tocó fue un triple, no se lo pensó dos veces.
Savkov | 6 |
Debutante. Tuvo los últimos cuatro minutos y también anotó un triple.
