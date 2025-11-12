Traoré brilla en el debut de Lukic y Savkov. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Traoré

Poderoso | 8 | Aprovechó sus minutos para ser el único con dobles figuras (15-12).

Spissu | 7 |

Asistente. Llevó la manija del partido y terminó con 9 asistencias.

Yusta | 7 |

A lo suyo. Otro partido serio del capitán con 12 puntos y tiempo para descansar.

Stevenson | 5 |

Irregular. Ni en un partido así encontró los puntos que se supone que tiene.

Soriano | 5 |

Menguante. Fue de más a menos, comenzó bien y se quedó sin minutos. Acabó con una técnica.

Rodríguez | 7 |

Base. Le tocó ejercer de base y fue capaz de controlar sus revoluciones y dar hasta 7 asistencias.

Langarita | 5 |

Irregular. Buscó sus puntos pero no los encontró, dio dos asistencias.

Fernández | 7 |

Voluntarioso. Quiso ganarse minutos, buen esfuerzo en el rebote y buscando puntos.

Robinson | 5 |

Descansado. Salió al principio y luego tuvo oportunidad de descansar.

González | 5 |

Discreto. Tuvo que alternar posiciones, buen esfuerzo defensivo y al rebote.

Lukic | 7 |

Descarado. El primer balón que tocó fue un triple, no se lo pensó dos veces.

Savkov | 6 |

Debutante. Tuvo los últimos cuatro minutos y también anotó un triple.