El Casademont U22 buscará la sorpresa ante el Barça Atlétic

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (20.30 horas) un difícil encuentro ante el Barça Atlétic, uno de los equipos más potentes de la competición estrenada este curso y en la que el equipo dirigido por Jorge Serna se encuentra ubicado en la cuarta plaza del grupo A tras haber sumado tres victorias y sufrido dos derrotas a lo largo de las cinco primeras jornadas. Un triunfo más ha conseguido el cuadro catalán, que es tercero, solo por detrás del invicto líder, el CB Canarias, y empatado con el Real Madrid, segundo.

El choque supone una prueba de nivel para un Casademont que tratará de dar la sorpresa después de no haber tenido opción a ella la pasada jornada frente al Real Madrid. En busca de la proeza, el equipo aragonés contará con Lukic y Savkov, que el pasado miércoles debutaron con el primer equipo ante el Anorthosis, así como con el pívot Traoré, que fue el mejor del encuentro y máximo anotador. «Fue un día de fiesta pero ahora toca centrarse en esta prueba de un nivel de exigencia muy alto», indicó ayer Serna, que admite haberse centrado durante la semana en «corregir aspectos relacionados con el desánimo y con no bajar los brazos».

El rival llega con jugadores de nivel, como el serbio Nikola Kusturica, de 16 años, considerado una de las perlas de la cantera azulgrana y MVP del pasado Eurobasket sub-16 en el que lideró a su selección hacia el oro promediando más de 20 puntos por partido. Además, es el jugador más joven en debutar con el primer equipo en Liga Endesa (16 años, 5 meses y 12 días):

Solo 13 tenía Dabone, otro de los pilares del U22 del Barça,, cuando debutó con el primer equipo azulgrana, eso sí, en un amistoso.