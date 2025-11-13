Matija Lukic, irrumpe el niño prodigio del Casademont Zaragoza

Apenas llevaba unos segundos sobre el parqué tras haber recibido la sonora ovación de la grada cuando Jesús Ramírez le llamó a filas para saltar a la cancha. Restaban siete minutos para el final y el partido estaba decidido a favor de un Casademont Zaragoza muy superior al Anorthosis que rubricaba su presencia en la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup. No se lo pensó cuando le llegó su primer balón y se jugó un triple que entró limpio para desatar la locura y provocar la mayor ovación de la noche. Matija Lukic debutaba a lo grande con el primer equipo. Con 16 años recién cumplidos, el escolta serbio, con pasaporte holandés, acapararía focos y portadas junto a otros dos compañeros del U22: Traoré, el mejor jugador del partido, y Savkov, que también se estrenó con los mayores. Pero Lukic, el gran niño prodigio del Casademont, era el rey de la fiesta.

Ya lo advirtió el club aragonés cuando hizo oficial su fichaje el pasado verano: “Casademont Zaragoza incorpora al escolta neerlandés Matija Lukic (1,99m., octubre 2009) como un fichaje de cantera y futuro, que está llamado a ser uno de los grandes jugadores europeos”. Lukic aterrizaba en el Príncipe Felipe procedente de la Pablo Laso Academy, vivero de valores emergentes llamados a ser futuras estrellas, el pivot del Barcelona Keita, para competir en el recién creado equipo U22, en el que supera los 7 puntos por partido hasta ahora a pesar de su corta edad.

Lukic sigue quemando etapas y rompiendo moldes. Tras convertirse, después de Alocén y Minzer, en el tercer jugador más joven en debutar con el Casademont, lo mejor del escolta está por llegar. Su poderoso físico y gran calidad ya le convirtieron en una de las sensaciones en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas y de clubs. En el primero promedió más de 13 puntos por encuentro con la Comunidad de Madrid, y en el segundo superó los 12 puntos por partido, los 4 rebotes de media y las 3 asistencias y brilló especialmente ante el propio Casademont cadete, al que endosó 16 puntos para ser determinante en la consecución de la medalla de bronce.

Miembro del All-Star team y máximo anotador y máximo triplista en el Jr NBA disputado en Valencia, el jugador del Casademont está pronosticado como número 3 del Draft de la NBA en su generación. “Es un chico listo con mucho talento. Sonríe y tiene esa presión favorable que le lleva a tirar un triple nada más salir. Hay un muy buen jugador allí”, advirtió Ramírez al término de un encuentro presidido por los gestos cariñosos y las felicitaciones de sus compañeros, conscientes de estar ante un fenómeno en ciernes y de haber sido testigos, seguramente, del nacimiento de una estrella.