Matija Lukic, irrumpe el niño prodigio del Casademont Zaragoza
El escolta serbio, con pasaporte holandés y pronosticado como número 3 del draft de la NBA en su generación, acapara los focos tras su debut, con 16 años recién cumplidos, con el primer equipo
Apenas llevaba unos segundos sobre el parqué tras haber recibido la sonora ovación de la grada cuando Jesús Ramírez le llamó a filas para saltar a la cancha. Restaban siete minutos para el final y el partido estaba decidido a favor de un Casademont Zaragoza muy superior al Anorthosis que rubricaba su presencia en la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup. No se lo pensó cuando le llegó su primer balón y se jugó un triple que entró limpio para desatar la locura y provocar la mayor ovación de la noche. Matija Lukic debutaba a lo grande con el primer equipo. Con 16 años recién cumplidos, el escolta serbio, con pasaporte holandés, acapararía focos y portadas junto a otros dos compañeros del U22: Traoré, el mejor jugador del partido, y Savkov, que también se estrenó con los mayores. Pero Lukic, el gran niño prodigio del Casademont, era el rey de la fiesta.
Ya lo advirtió el club aragonés cuando hizo oficial su fichaje el pasado verano: “Casademont Zaragoza incorpora al escolta neerlandés Matija Lukic (1,99m., octubre 2009) como un fichaje de cantera y futuro, que está llamado a ser uno de los grandes jugadores europeos”. Lukic aterrizaba en el Príncipe Felipe procedente de la Pablo Laso Academy, vivero de valores emergentes llamados a ser futuras estrellas, el pivot del Barcelona Keita, para competir en el recién creado equipo U22, en el que supera los 7 puntos por partido hasta ahora a pesar de su corta edad.
Ya lo advirtió el club al anunciar su fichaje el pasado verano: "Casademont Zaragoza incorpora al escolta neerlandés Matija Lukic (1,99m., octubre 2009) como un fichaje de cantera y futuro, que está llamado a ser uno de los grandes jugadores europeos”
Lukic sigue quemando etapas y rompiendo moldes. Tras convertirse, después de Alocén y Minzer, en el tercer jugador más joven en debutar con el Casademont, lo mejor del escolta está por llegar. Su poderoso físico y gran calidad ya le convirtieron en una de las sensaciones en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas y de clubs. En el primero promedió más de 13 puntos por encuentro con la Comunidad de Madrid, y en el segundo superó los 12 puntos por partido, los 4 rebotes de media y las 3 asistencias y brilló especialmente ante el propio Casademont cadete, al que endosó 16 puntos para ser determinante en la consecución de la medalla de bronce.
Miembro del All-Star team y máximo anotador y máximo triplista en el Jr NBA disputado en Valencia, el jugador del Casademont está pronosticado como número 3 del Draft de la NBA en su generación. “Es un chico listo con mucho talento. Sonríe y tiene esa presión favorable que le lleva a tirar un triple nada más salir. Hay un muy buen jugador allí”, advirtió Ramírez al término de un encuentro presidido por los gestos cariñosos y las felicitaciones de sus compañeros, conscientes de estar ante un fenómeno en ciernes y de haber sido testigos, seguramente, del nacimiento de una estrella.
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros
- El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil