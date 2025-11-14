El Barcelona es demasiado para el Casademont U22 (75-89)

El Casademont está siendo uno de los equipos más divertidos y competitivos de la Liga U22, pero como en la ACB, hay equipos que son demasiado para él. Si la semana pasada fue el Real Madrid, este viernes fue el FC Barcelona el que no tuvo piedad de los canteranos aragoneses y se impuso a ellos en un duelo que dominó de principio a fin a pesar de los intentos de los locales de, al menos, soñar con la remontada.

No empezó demasiado bonito el partido en el pabellón Siglo XXI. Más errores que aciertos por parte de ambos equipos y un Casademont poco inspirado a pesar de que Serna no se guardó nada y apostó por Langarita, Traore (al que se espera ante Unicaja con los mayores) y Savkov de inicio. Esa tripleta, junto con Alias, fueron los más incisivos, pero poco a poco el poderío físico de los catalanes se fue imponiendo y el primer cuarto finalizó con un ya preocupante 12-20 en el luminoso.

Se obcecaron los aragoneses con el lanzamiento de larga distancia para intentar recuperar la renta y su idea no funcionó. El Barcelona, con una selección de tiro mucho mejor, aunque sin hacer tampoco grandes cosas, fue estirando el marcador y entre Keita, Koné y Boumtje llegaron a alcanzar los 16 puntos de diferencia (29-45) poco antes del descanso. Las sensaciones del Casademont eran malas y el resultado, peor. Pero quedaban 20 minutos de baloncesto y en esta Liga U22 se han visto remontadas incluso más amplias.

Remontada frenada

Tenían que pasar muchas cosas para que cambiara el partido y por eso el Casademont apostó por un ritmo alto de partido. Le funcionó a los de Serna y un triple de Langarita llegó a poner a los aragoneses a 10, pero entonces Kusturica se adueñó del partido. Con 17 puntos consecutivos del jugador de los catalanes sin que anotara otro compañero, el encuentro volvió a girar hacia el lado azulgrana. Aguantaron bien el tipo los jóvenes del Barcelona a pesar de que los zaragozanos elevaron mucho sus prestaciones ofensivas. Al final, combate prácticamente nulo en el tercer cuarto, eso sí, muy divertido, y la victoria del Casademont Zaragoza parecía una quimera (55-70).

Eso sí, no tiraron la toalla los aragoneses. Langarita se vino arriba y dos triples consecutivos de Savkov llegaron a poner a los suyos a solo seis puntos (70-76). No obstante, al Barcelona no le tembló el pulso y acabó llevándose la victoria de Zaragoza en un encuentro en el que, sin embargo, el Casademont no acabó con un mal sabor de boca tras un partido que le servirá para el futuro.

Ficha técnica

CASADEMONT U 22: Alias (10), Lucas Langarita (17), Lukic (9), Savkov (12), Traoré (8) -cinco inicial- Faye (-), Moreno (5), Cativiela (10), Valero (-), Prieto (0), Rodríguez (2) y Soumalia (2)

FC BARCELONA U22: Poza (2), S. Keita (4), Ferreras (-), Boumtje (11), Kusturica (22) -cinco inicial- Koné (14), Montaner (-), Siftar (6), M. Keita (16), González (4) y Filba (2).

PARCIALES POR CUARTOS:: 12-29, 17-25 , 26-25 y 20-19.

ÁRBITROS: Garvin Domingo, Benavente Parra y Aldo Rodríguez. Sin jugadores eliminados por faltas.

INCIDENCIAS: partido de la Liga U22 disputado en el pabellón Siglo XXI.