Casademont Zaragoza
El Casademont lanza una promoción para el duelo ante el Mersin en la Euroliga
Casa abonado podrá comprar cuatro entradas al precio de 6 euros en cualquier sector del Felipe
El Príncipe Felipe tiene una cita decisiva con la Euroleague Women el próximo 26 de noviembre. Casademont Zaragoza se juega el pase a la siguiente ronda en un duelo clave ante CBK Mersin, y "queremos que el pabellón sea una auténtica fortaleza roja. Los abonados sois los verdaderos protagonistas en las grandes noches", dice el equipo. Por ello, el Casademont ha lanzado la siguiente promoción
Cada abonado del Casademont Zaragoza podrá adquirir hasta 4 entradas a sólo 6 euros cada una en cualquier sector del pabellón (desde el área de usuario de la tienda del club). "Una oportunidad perfecta para traer a los tuyos, llenar las gradas y hacer que Europa vuelva a sentir lo que significa VIBRA ZARAGOZA. Invita, anima y forma parte de una noche especial. Jugamos todos, nos necesitamos todos", declara la entidad en el anuncio de la promoción
Además, para este partido se mantienen los precios habituales de competición europea, 20 euros en el primer anillo y 15 en el segundo
