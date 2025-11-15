Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Unicaja, en directo: la Liga ACB en vivo

Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo duelo en el Felipe

Dubljevic y Balcerowski pelean por un balón

Dubljevic y Balcerowski pelean por un balón / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Era el encuentro ante el Bilbao Basket una buena piedra de toque para saber qué se puede esperar del Casademont Zaragoza y el resultado no pudo ser más desastroso para los intereses de los de Jesús Ramírez. Fue un palo tan gordo que, trámite europeo entre medias, los aragoneses están obligados a mostrar otra cara para reenganchar a una afición que comenzó esperanzada y a la que el asunto le empieza a recordar al de los sinsabores de las últimas temporadas. Qué mejor manera de hacerlo que con un triunfo en el Príncipe Felipe (19.00) ante uno de los mejores equipo de la Liga Endesa, el Unicaja de Málaga. Sigue con nosotros el duelo en directo:

