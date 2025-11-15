En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Unicaja, en directo: la Liga ACB en vivo
Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo duelo en el Felipe
Era el encuentro ante el Bilbao Basket una buena piedra de toque para saber qué se puede esperar del Casademont Zaragoza y el resultado no pudo ser más desastroso para los intereses de los de Jesús Ramírez. Fue un palo tan gordo que, trámite europeo entre medias, los aragoneses están obligados a mostrar otra cara para reenganchar a una afición que comenzó esperanzada y a la que el asunto le empieza a recordar al de los sinsabores de las últimas temporadas. Qué mejor manera de hacerlo que con un triunfo en el Príncipe Felipe (19.00) ante uno de los mejores equipo de la Liga Endesa, el Unicaja de Málaga. Sigue con nosotros el duelo en directo:
Con 36-45 termina la primera parte. Encuentro espeso del Casademont, sin claridad en ataque y sin contundencia defensiva. Tampoco había empezado bien el Unicaja, pero a base de segundas oportunidades ha ido cogiendo ritmo. Mucho que mejorar tras el descanso si el Casademont quiere tener opciones de victoria
Triple Kalinoski. 34-45. Vaya cuarto malo del Casademont
Vaya mateee de Robinsooon (34-40). 1 minuto para el descanso
Pérdida y el Unicaja pone su máxima (32-40)
Segundo triple a tabla de Perry (32-38)
Dubi y Bell-Haynes sacan al Casademont de su letargo (30-35)
Triple de Duarte. Se complican las cosas (26-33)
Triple de Perry.26-29
Sigue con problemas el Casademont en el rebote
Canasta de Bell-Haynes. El Casademont, ya en bonus cuando fatlan casi 7 minutos de segundo cuarto
