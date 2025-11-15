La crónica del Casademont Zaragoza-Unicaja: sopapo a triplazo limpio (79-86)

Dolorosa derrota sufrida por el Casademont Zaragoza en un encuentro en el que no paró de remar hasta que el Unicaja lo solventó a triplazo limpio (79-86). Se repusieron los aragoneses de un mal inicio tras una gran reacción tras el descanso liderada por Yusta y Joaquín Rodríguez, pero cuando vencía por 6 a falta de menos de cuatro minutos, los andaluces despertaron de su letargo y aniquilaron y dejaron reducida en cenizas lo que hubiera sido una remontada para enmarcar en el Príncipe Felipe.

Algo frío comenzó el encuentro, con fallos e imprecisiones por parte de los dos equipos. Un par de buenas acciones de Yusta ponían por delante al Casademont, pero no había manera de que el choque cogiera temperatura. Lo intentó DJ Stephens, que volvió a jugar tras su lesión, con un mate de concurso, aunque la cosa seguía por los mismos derroteros. La batalla en el rebote la ganaba Unicaja de calle (tuvo que salir un intenso pero desacertado Traoré para intentar parar la sangría) y eso provocó que los andaluces tomaran algo de ventaja, pero un buen arreón de los zaragozanos de la mano de Yusta y Joaquín Rodríguez equilibró el marcador (19-19) en diez minutos raros y no demasiado vistosos de baloncesto.

No mejoró su cara el Casademont en el segundo cuarto. Para nada, además. Los de Ramírez no encontraban ninguna idea buena y los ataques eran caóticos. Nadie ponía orden ante un Unicaja que tampoco estaba brillando, pero que a base de segundas oportunidades regaladas por los aragoneses fue encontrando el acierto. Además, Kendrick Perry se alió con la fortuna y dos triples suyos a tablero comenzaron a abrir brecha.

También acertaron desde la larga distancia Duarte y Kalinoski mientras Tyson Pérez dominaba la pintura a su antojo. Todo ello, sumado a que el Casademont seguía espeso (no supo aprovechar el estar 7 minutos en bonus), hizo que el Unicaja se llegara a poner hasta 11 puntos arriba mientras el Príncipe Felipe se desesperaba. Al final, el 36-45 con el que se llegó al descanso dejaba abierta una puerta a la esperanza. El equipo aragonés estaba vivo, no era lo de menos. Pero tenía que cambiar su cara radicalmente si quería tener opciones de triunfo.

Reacción

Salió decidido a ello el Casademont. Ramírez planteó una zona que redujo la fluidez anotadora de los malagueños y Yusta la encontraba en el otro aro. Pero el que cambió el partido fue Joaquín Rodríguez. Con su habitual garra robó un par de balones y encadenó varias acciones que incendiaron el Príncipe Felipe. También contribuyó a ello Traoré (0 minutos de Soriano en la segunda parte) en unos minutos que fueron un constante tira y afloja entre ambos equipos. Parecía que el Unicaja se escapaba otra vez, pero una técnica a Djedovic (y otra a su banquillo) por protestar una falta a Yusta le dio al capitán cuatro tiro libres que aprovechó y puso a los suyos muy cerquita antes del parcial decisivo (63-65).

Dos triples de Perry nada más empezar el último cuarto parecía que echaban al traste el trabajo, pero entre Bell-Haynes, Yusta y Joaquín siguieron remando. A ello contribuyó una gran defensa de los de Ramírez, que asfixió a los andaluces e hizo que estuvieran seis minutos sin anotar. Tres tiros libres del base canadiense ponían al Casademont en disposición de ganar el partido (77-71) cuando faltaban menos de cuatro minutos, pero entonces el Unicaja despertó de su letargo y le endosó a los aragoneses un parcial de (0-12) que fueron cuatro triples como cuatro soles. Ese golpe ya fue demasiado para un Casademont al que ya no le quedaba tiempo para seguir remando. Los zaragozanos hicieron lo que tenían que hacer para ganar el partido, pero no lo acabaron consiguiendo. Así es el baloncesto.

CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes (16), Yusta (21), Robinson (11), González (2) y Dubljevic (7) -cinco inicial- Soriano, Spissu (2), DJ Stephens (2), Rodríguez (17), Fernández y Traore (1).

UNICAJA: Perry (13), Djedovic (9), Pérez (11), Barreiro y Balcerowski (4) -cinco inicial- Kalinoski (17), Sulejmanovic (3), Webb (14), Duarte (5), Díaz (4) y Tillie (6).

PARCIALES POR CUARTOS: 19-19, 17-26, 27-20 y 16-21.

ÁRBITRO: Antonio Conde, Juan de Dios Oyón y David Sánchez. Excluyeron por cinco personales en el minuto 30 a Djedovic, del Unicaja y a Ronbinson, del Casademont.

INCIDENCIAS: partido de la séptima jornada de la ACBdisputado en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.456 espectadores.

