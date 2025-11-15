Casademont Zaragoza
La garra la pone Joaquín y Ramírez señala a Soriano. Las notas del Casademont Zaragoza
Yusta sigue de dulce y vuelve DJ Stephens
Joaquín | 8 |
Batallador. Su energía metió al Casademont en el partido. Incansable el uruguayo.
Bell-Haynes | 7 |
Activo. Sin ser su mejor día, el canadiense fue clave cuando se olía la remontada.
Spissu | 5 |
Apagado. Sigue sin encontrar la forma el italiano. Pasó desapercibido por el choque.
Yusta | 8 |
Crecido. Sigue de dulce el capitán. 21 puntos y 21 de valoración.
González | 5 |
Titular. El español estuvo mucho mejor en defensa que en ataque. Cumplidor
Stevenson | - |
Olvidado. 0 minutos para el americano. Parece que no es muy del gusto de Ramírez.
Stephens | 5 |
Recuperado. No jugó mucho tras la lesión, pero dejó un mate espectacular.
Robinson | 5 |
Expulsado. Fue a rachas y acabó siendo descalificado. Puede dar más.
Fernández | 5 |
Escaso. No llegó a los cinco minutos de juego. Sin ningún protagonismo.
Dubljevic | 5 |
Esforzado. No para de intentarlo, pero sigue sin ser el Dubljevic decisivo.
Soriano | 5 |
Señalado. Hizo una horrorosa primera rotación y no jugó más. Banquetazo merecido.
Traoré | 6 |
Hiperactivo. Salió con la actitud que no mostró Soriano. Demasiado acelerado, pero cumplió.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
- El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- Despedida tras subir una foto a Instagram en un concierto estando de baja: 'No entiendo el motivo
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Alertan de la presencia de listeria en queso mezcla distribuido en Aragón
- Fallece un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta cerca de Tarazona