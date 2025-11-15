La garra la pone Joaquín y Ramírez señala a Soriano. Las notas del Casademont Zaragoza

Joaquín | 8 |

Batallador. Su energía metió al Casademont en el partido. Incansable el uruguayo.

Bell-Haynes | 7 |

Activo. Sin ser su mejor día, el canadiense fue clave cuando se olía la remontada.

Spissu | 5 |

Apagado. Sigue sin encontrar la forma el italiano. Pasó desapercibido por el choque.

Yusta | 8 |

Crecido. Sigue de dulce el capitán. 21 puntos y 21 de valoración.

González | 5 |

Titular. El español estuvo mucho mejor en defensa que en ataque. Cumplidor

Stevenson | - |

Olvidado. 0 minutos para el americano. Parece que no es muy del gusto de Ramírez.

Stephens | 5 |

Recuperado. No jugó mucho tras la lesión, pero dejó un mate espectacular.

Robinson | 5 |

Expulsado. Fue a rachas y acabó siendo descalificado. Puede dar más.

Fernández | 5 |

Escaso. No llegó a los cinco minutos de juego. Sin ningún protagonismo.

Dubljevic | 5 |

Esforzado. No para de intentarlo, pero sigue sin ser el Dubljevic decisivo.

Soriano | 5 |

Señalado. Hizo una horrorosa primera rotación y no jugó más. Banquetazo merecido.

Traoré | 6 |

Hiperactivo. Salió con la actitud que no mostró Soriano. Demasiado acelerado, pero cumplió.