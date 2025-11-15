Jesús Ramírez: "No es para estar contentos"

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, tras la quinta derrota de su equipo en este comienzo de temporada en un partido del que ha asegurado que "no es para estar contentos ni cerca". "El inicio del partido ha sido lento y con demasiado respeto y dudas por nuestra parte y aquí tenemos que hacer cosas diferentes. Luego hemos encontrado el ritmo y la manera de meternos en nuestro juego", ha destacado.

Sobre los minutos finales en los que han encajado un parcial de 2-15 ha destacado que se han decidido "por detalles y situaciones que no podemos controlar, soy nuevo aquí y no las entiendo, pero las que podemos controlar tenemos que tener la cabeza más fría" y ha mostrado su descontento por encajar "seis triples en el último cuarto".

En cuanto a lo positivo de su equipo ha señalado "el estar ahí y competir, lo vamos a necesitar más y durante más tiempo". "Quiero pensar que hemos perdido nosotros el partido, pero Unicaja es lo que es y lo han demostrado. Han tenido acierto en los tiros importantes y no se han parado y nosotros nos hemos parado un poco", ha añadido. "Ellos son muy buen equipo y de estar abajo nos hemos puesto arriba y es la parte positiva que me quedo", ha concluido.