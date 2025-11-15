La previa del Casademont Zaragoza-Unicaja: despertar o dudas

Era el encuentro ante el Bilbao Basket una buena piedra de toque para saber qué se puede esperar del Casademont Zaragoza y el resultado no pudo ser más desastroso para los intereses de los de Jesús Ramírez. Fue un palo tan gordo que, trámite europeo entre medias, los aragoneses están obligados a mostrar otra cara para reenganchar a una afición que comenzó esperanzada y a la que el asunto le empieza a recordar al de los sinsabores de las últimas temporadas. Qué mejor manera de hacerlo que con un triunfo en el Príncipe Felipe (19.00) ante uno de los mejores equipo de la Liga Endesa, el Unicaja de Málaga.

Actual campeón de la Champions League y semifinalista de la ACB, el equipo andaluz, de la mano de Ibon Navarro, ha dado un salto de calidad gracias a un bloque en el que no hay demasiados cambios curso tras curso. Eso sí, parece un buen momento para que el Casademont le pueda meter mano. Porque el Unicaja no ha empezado la temporada demasiado bien (balance de tres victorias y tres derrotas en Liga) y llegará al pabellón zaragozano tras dos derrotas consecutivas en la competición doméstica cuando le ha tocado salir del Martín Carpena. La última, el fin de semana pasado contra el Morabanc Andorra por un sorprendente e inesperado 98-74.

Así pues, aunque los dos vienen de ganar en sus respectivos partidos europeos, será un partido en el que ambos conjuntos querrán reaccionar tras los bochornos de Mirivilla y el del Principado. Contará Ramírez con, a priori, toda la plantilla a su disposición. Se espera que DJ Stephens vuelva a la convocatoria y, además, que el técnico cite a Traoré para echar una mano por dentro ante las dudas que está dejando el rendimiento de Dubljevic y Soriano.

Los zaragozanos necesitan darle una alegría al Príncipe Felipe porque comenzaron fuertes venciendo al Baskonia en su feudo, pero después la inesperada derrota ante el Breogán y la lógica ante el Real Madrid han frenado la euforia en el pabellón. Además, un tropiezo ante los malagueños dejaría un pobre balance de dos victorias y cinco derrotas que pondría en chino el objetivo de meterse en la Copa del Rey.

Pero no será fácil porque, aunque no llega en su mejor momento, el Unicaja es un bloque superior al Casademont. Sin una gran estrella sobre la que gire el equipo, cualquier jugador si tiene un buen día puede ejecutarte. Nombres como Kendrick Perry o Tyler Kalinoski asoman en el perímetro y su potente juego interior (Tyson Pérez o Balcerowski) amenaza a un conjunto aragonés con muchos problemas en la pintura. Además, el querido Emir Sulejmanovic volverá al Felipe en una jornada en la que Barreiro también regresará a la que fue su casa.