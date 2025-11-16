Casademont Zaragoza: Joel Soriano y Erik Stevenson, en el foco

El partido contra el Unicaja dejó algunas cosas claras incluso más allá del resultado. Porque aunque el Casademont Zaragoza hubiera ganado (que no fue el caso, 79-86), lo hubiera hecho sin la participación de Erik Stevenson y con solo cuatro minutos para Joel Soriano. En ambos casos se trató de una «decisión técnica», tal y como explicó Jesús Ramírez en la rueda de prensa posterior al duelo, por lo que ambos jugadores quedan en el foco y los problemas estructurales de la plantilla, en evidencia.

Joel Soriano está resultando una de las principales decepciones de este inicio de temporada. Lo poco que se le vio hacer en el Valencia cuando llegó al final de la campaña pasada poco tiene que ver con lo escaso de su aportación en estos primeros dos meses de competición con el Casademont. Las esperanzas puestas en él eran muchas dada la situación de Dubljevic y su rendimiento tras la maldita lesión en la mano que frenó bruscamente su aportación al equipo hace un año, pero el dominicano no termina de hacerse un hueco ni de ser un jugador consistente ni contundente en la pista.

Frente al Unicaja apareció en el primer cuarto como primera rotación para Dubljevic, jugó cuatro minutos en los que firmó un rotundo 0 en todos los apartados estadísticos y con él en pista el balance fue de -8. Jesús Ramírez no volvió a llamarle más. Youssouf Traoré, como ya sucedió el miércoles ante el Anorthosis, le adelantó por la derecha. El maliense no es todavía un jugador hecho del todo para la ACB, pero supera al dominicano en ganas e intensidad.

No obstante, solo estuvo en pista unos siete minutos, por lo que Dubljevic tuvo que jugar 29 minutos. El Casademont no cuenta con un tercer pívot en la plantilla porque, entre otras cosas, decidió ceder a Watson al Panionios, y, además, la lesión de Kabaca ha reducido todavía más la rotación interior del conjunto aragonés. Un problema serio para Ramírez.

En el caso de Erik Stevenson, el sábado no tuvo ni la oportunidad de fallar. Cero minutos. El norteamericano ha demostrado ser un jugador con buena mano, con puntos, y más que un tirador, porque también puede jugar con bote y se implica en defensa. Sin embargo, su adaptación está siendo mucho más lenta y costosa de lo que cabría esperarse y su rendimiento, demasiado irregular para el que estaba llamado a ser la referencia anotadora del equipo. Su presencia en la pista también ha sido muy irregular. Hace una semana en Bilbao tuvo 25 minutos en los que sumó 10 puntos (1/5 en tiros de tres) y 4 rebotes, pero frente al Unicaja no apareció.

Con Kabaca y Langarita fuera, Stevenson jugando 0 minutos, Soriano 4, Jaime 5, Traoré 7 y DJ Stephens (que reaparecía tras su golpe en Europa) 10, la plantilla de 13 jugadores con la que debía empezar la temporada el conjunto aragonés se ha convertido en una de seis o siete. Frente al Unicaja Robinson, Bell-Haynes, Dubljevic y Yusta rozaron los 30 minutos de juego, mientras que Joaquín Rodríguez (a quien Ramírez sentó incomprensiblemente en el último cuarto cuando estaba en ebullición) se quedó en 26 y Miguel González en 20. Marco Spissu, que no termina de estar bien físicamente, tuvo 15 minutos.

El rendimiento de Santi Yusta, en el mejor momento de su carrera, y de Joaquín Rodríguez, que ha agarrado su oportunidad como debe hacerse, solventan la situación en el perímetro, pero en el juego interior el problema tiene mucha peor solución si no se cambia nada en la plantilla. El Casademont necesita un referente interior que ahora mismo no tiene y que no parece que vaya a ser Soriano.